[Intro: APON]

Ναι

Ναι, ένα λεπτό, ρε παιδί μου

Ένα λεπτό λίγο

Να τα πούμε και

Και μετά φύγε

Να-να-να-να-να, εε

Να-να-να-να-να, ναι

Να-να-να-να-να, εε

Να-να-να-να-να, ναι

[Chorus: APON]

Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε

Τώρα, μέχρι να το λύσουμε

Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε

Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια

Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε

Τώρα, μέχρι να το λύσουμε

Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε

Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια

[Verse 1: APON]

Πες μου, πες μου τώρα τι, τι θες να γίνει

Ό,τι κι αν συμβεί, δεν παίρνω την ευθύνη

Θέλει να 'μαστε μες στην αδρεναλίνη

Κάνουμε βουτιά στο κενό

Είσαι η βασίλισσά μου, knock out

Εσύ δεκάρι, εγώ άσσος, Blackjack

Όπου κι αν πας, ζηλεύω, κάνεις χαλασμό

Θέλω τα νεύρα σου να κάνω οργασμό

[Chorus: APON & Eleni Foureira]

Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε

Τώρα, μέχρι να το λύσουμε

Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε

Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια

Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε

Τώρα, μέχρι να το λύσουμε

Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε

Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια

[Verse 2: Eleni Foureira]

Του μιλάω χωρίς να πω ούτε μια λέξη

Τον προκαλώ, θέλω να δω για πόσο θ' αντέξει

Νευριάζει και λίγο στην αρχή μού φωνάζει

Μα όσο γδύνομαι, η διάθεσή του αλλάζει

Θέλω να δω πόσο αντέχεις

Μ' αρέσουν τα παιχνίδια μας, μωρό μου

Σαν κι εμένα, κι εσύ τρέλα έχεις

Πιο πολύ κι από όσο φανταζόμουν (σε θέλω)

[Bridge: APON]

Να-να-να-να-να, εε

Να-να-να-να-να, ναι

Να-να-να-να-να, εε

Να-να-να-να-να, ναι

[Chorus: APON & Eleni Foureira]

Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε

Τώρα, μέχρι να το λύσουμε

Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε

Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια

Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε

Τώρα, μέχρι να το λύσουμε

Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε

Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια

[Outro: Eleni Foureira &

APON

]

Πρέπει να φύγω, τα λέμε

Να-να-να-να-να, εε

Να-να-να-να-να, ναι

Να-να-να-να-να, εε

Να-να-να-να-να, ναι