[Intro: APON]
Ναι
Ναι, ένα λεπτό, ρε παιδί μου
Ένα λεπτό λίγο
Να τα πούμε και
Και μετά φύγε
Να-να-να-να-να, εε
Να-να-να-να-να, ναι
Να-να-να-να-να, εε
Να-να-να-να-να, ναι
[Chorus: APON]
Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε
Τώρα, μέχρι να το λύσουμε
Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε
Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια
Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε
Τώρα, μέχρι να το λύσουμε
Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε
Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια
[Verse 1: APON]
Πες μου, πες μου τώρα τι, τι θες να γίνει
Ό,τι κι αν συμβεί, δεν παίρνω την ευθύνη
Θέλει να 'μαστε μες στην αδρεναλίνη
Κάνουμε βουτιά στο κενό
Είσαι η βασίλισσά μου, knock out
Εσύ δεκάρι, εγώ άσσος, Blackjack
Όπου κι αν πας, ζηλεύω, κάνεις χαλασμό
Θέλω τα νεύρα σου να κάνω οργασμό
[Chorus: APON & Eleni Foureira]
Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε
Τώρα, μέχρι να το λύσουμε
Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε
Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια
Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε
Τώρα, μέχρι να το λύσουμε
Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε
Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια
[Verse 2: Eleni Foureira]
Του μιλάω χωρίς να πω ούτε μια λέξη
Τον προκαλώ, θέλω να δω για πόσο θ' αντέξει
Νευριάζει και λίγο στην αρχή μού φωνάζει
Μα όσο γδύνομαι, η διάθεσή του αλλάζει
Θέλω να δω πόσο αντέχεις
Μ' αρέσουν τα παιχνίδια μας, μωρό μου
Σαν κι εμένα, κι εσύ τρέλα έχεις
Πιο πολύ κι από όσο φανταζόμουν (σε θέλω)
[Bridge: APON]
Να-να-να-να-να, εε
Να-να-να-να-να, ναι
Να-να-να-να-να, εε
Να-να-να-να-να, ναι
[Chorus: APON & Eleni Foureira]
Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε
Τώρα, μέχρι να το λύσουμε
Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε
Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια
Γδύσου, θέλω να μιλήσουμε
Τώρα, μέχρι να το λύσουμε
Κι άλλο, κι άμα διαφωνήσουμε
Κοίταξε τι λεν΄ τα μάτια
[Outro: Eleni Foureira &
APON
]
Πρέπει να φύγω, τα λέμε
Να-να-να-να-να, εε
Να-να-να-να-να, ναι
Να-να-να-να-να, εε
Να-να-να-να-να, ναι