Κόκκινα Φανάρια

Apon

Από το Άλμπουμ Κόκκινα Φανάρια που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify