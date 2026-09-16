Part I

[Intro]

Και τι να κάνεις άμα δεν είναι αυτός ρε, δηλαδή να σκοτώσεις άνθρωπο;

M-M-M-Mike G

[Chorus]

Την ψυχή μου δεν την θέλει ούτε ο διάβολος

Μου λέει ότι ήδη είμαι αμαρτωλός

Με το μικρόφωνο είμαι απάνθρωπος

Και μετά από τόση ντρόγκα είμαι άνιωθος

Έχω πάντα το όπλο επ' ώμου

Μάγκα τρέμει το δάχτυλο μου

Δεν έχω μπάρες στο κινητό μου

Όλα τα 'χω μες το μυαλό μου

[Verse]

Τα πάντα πουλάμε, πουλάμε

Τα φράγκα πετάμε, πετάμε

Τα πάντα πουλάμε, πουλάμε

Τα φράγκα πετάμε, πετάμε

Κατεβάζω όλο το torrent

Πατάω όλα τα beat, είναι boring

Πάνω κάτω Ralph Lauren

Νέα coupe είναι foreign

Στα αρμενικά [?]

Στα ελληνικά [?]

Σκέψεις και τέτοια με τρώνε

Δε θέλω να σκέφτομαι, στρώνε

Τα πάντα πουλάμε, πουλάμε

Τα φράγκα πετάμε, πετάμε

Τα πάντα πουλάμε, πουλάμε

Τα φράγκα πετάμε, πετάμε

[Chorus]

Την ψυχή μου δεν την θέλει ούτε ο διάβολος

Μου λέει ότι ήδη είμαι αμαρτωλός

Με το μικρόφωνο είμαι απάνθρωπος

Και μετά από τόση ντρόγκα είμαι άνιωθος

Έχω πάντα το όπλο επ' ώμου

Μάγκα τρέμει το δάχτυλο μου

Δεν έχω μπάρες στο κινητό μου

Όλα τα 'χω μες το μυαλό μου

Part II

[Transition]

This is a certified hood classic, Trap-A-Holics mixtapes

[Intro]

…να κάνεις άμα δεν είναι αυτός ρε, δηλαδή να σκοτώσεις άνθρωπο;

G-G-Gojix

M-M-M-Mike G

Έχω Gojix με το .44

[Verse]

Bossi θα πιείς; ποτέ δεν λέω no

Το μυαλό μου πάλι είναι θολό

Gojix, Bossi, Mike,

Fly Lo

Παίρνουνε το game και κάνουν moves στο Milano

Drugs στο αεροπλάνο

Πρέπει να προλάβω, φράγκα να stackάρω

Διαμάντια να τεστάρω, να βγω και να γουστάρω

Τέλος το "Γιώργος", τώρα με φωνάζουν Bossi

Άμα κάνει μαλακία δε θα την γλιτώσει

Κάνει τον μάγκα μα στους μπάτσους θα με δώσει

Άμα δοκιμάσει αυτό που πίνω θα ματώσει

Το μουνί του άμα με γνωρίσει θα πιπώσει

Αν δεν είμαι με τους δικούς μου είναι ανούσιο

Αυτό το feeling με φτιάχνει, είναι τόσο πλούσιο

Κάνουμε μπάντες με μπέμπα σε δρόμο βούτυρο

Κάνω party στην κωλάρα της, είναι booty hoe

Bossi θα πιείς; ποτέ δεν λέω no

Το μυαλό μου πάλι είναι θολό

Gojix, Bossi, Mike,

Fly Lo

Παίρνουνε το game και κάνουν moves στο Milano

Drugs στο αεροπλάνο

Πρέπει να προλάβω, φράγκα να stackάρω

Διαμάντια να τεστάρω, να βγω και να γουστάρω

Τέλος το "Γιώργος", τώρα με φωνάζουν Bossi

Άμα κάνει μαλακία δε θα την γλιτώσει

Κάνει τον μάγκα μα στους μπάτσους θα με δώσει

Άμα δοκιμάσει αυτό που πίνω θα ματώσει

Το μουνί του άμα με γνωρίσει θα πιπώσει

[Outro]

Bossi θα πιείς; ποτέ δεν λέω no

Το μυαλό μου πάλι είναι θολό

Gojix, Bossi, Mike,

Fly Lo

Παίρνουνε το game και κάνουν moves στο Milano

Drugs στο αεροπλάνο

Πρέπει να προλάβω, φράγκα να stackάρω

Διαμάντια να τεστάρω, να βγω και να γουστάρω

Τέλος το "Γιώργος", τώρα με φωνάζουν Bossi