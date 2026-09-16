2020
Bossikan
Part I
[Intro]
Και τι να κάνεις άμα δεν είναι αυτός ρε, δηλαδή να σκοτώσεις άνθρωπο;
M-M-M-Mike G
[Chorus]
Την ψυχή μου δεν την θέλει ούτε ο διάβολος
Μου λέει ότι ήδη είμαι αμαρτωλός
Με το μικρόφωνο είμαι απάνθρωπος
Και μετά από τόση ντρόγκα είμαι άνιωθος
Έχω πάντα το όπλο επ' ώμου
Μάγκα τρέμει το δάχτυλο μου
Δεν έχω μπάρες στο κινητό μου
Όλα τα 'χω μες το μυαλό μου
[Verse]
Τα πάντα πουλάμε, πουλάμε
Τα φράγκα πετάμε, πετάμε
Τα πάντα πουλάμε, πουλάμε
Τα φράγκα πετάμε, πετάμε
Κατεβάζω όλο το torrent
Πατάω όλα τα beat, είναι boring
Πάνω κάτω Ralph Lauren
Νέα coupe είναι foreign
Στα αρμενικά [?]
Στα ελληνικά [?]
Σκέψεις και τέτοια με τρώνε
Δε θέλω να σκέφτομαι, στρώνε
Τα πάντα πουλάμε, πουλάμε
Τα φράγκα πετάμε, πετάμε
Τα πάντα πουλάμε, πουλάμε
Τα φράγκα πετάμε, πετάμε
[Chorus]
Την ψυχή μου δεν την θέλει ούτε ο διάβολος
Μου λέει ότι ήδη είμαι αμαρτωλός
Με το μικρόφωνο είμαι απάνθρωπος
Και μετά από τόση ντρόγκα είμαι άνιωθος
Έχω πάντα το όπλο επ' ώμου
Μάγκα τρέμει το δάχτυλο μου
Δεν έχω μπάρες στο κινητό μου
Όλα τα 'χω μες το μυαλό μου
Part II
[Transition]
This is a certified hood classic, Trap-A-Holics mixtapes
[Intro]
…να κάνεις άμα δεν είναι αυτός ρε, δηλαδή να σκοτώσεις άνθρωπο;
G-G-Gojix
M-M-M-Mike G
Έχω Gojix με το .44
[Verse]
Bossi θα πιείς; ποτέ δεν λέω no
Το μυαλό μου πάλι είναι θολό
Gojix, Bossi, Mike,
Fly Lo
Παίρνουνε το game και κάνουν moves στο Milano
Drugs στο αεροπλάνο
Πρέπει να προλάβω, φράγκα να stackάρω
Διαμάντια να τεστάρω, να βγω και να γουστάρω
Τέλος το "Γιώργος", τώρα με φωνάζουν Bossi
Άμα κάνει μαλακία δε θα την γλιτώσει
Κάνει τον μάγκα μα στους μπάτσους θα με δώσει
Άμα δοκιμάσει αυτό που πίνω θα ματώσει
Το μουνί του άμα με γνωρίσει θα πιπώσει
Αν δεν είμαι με τους δικούς μου είναι ανούσιο
Αυτό το feeling με φτιάχνει, είναι τόσο πλούσιο
Κάνουμε μπάντες με μπέμπα σε δρόμο βούτυρο
Κάνω party στην κωλάρα της, είναι booty hoe
Bossi θα πιείς; ποτέ δεν λέω no
Το μυαλό μου πάλι είναι θολό
Gojix, Bossi, Mike,
Fly Lo
Παίρνουνε το game και κάνουν moves στο Milano
Drugs στο αεροπλάνο
Πρέπει να προλάβω, φράγκα να stackάρω
Διαμάντια να τεστάρω, να βγω και να γουστάρω
Τέλος το "Γιώργος", τώρα με φωνάζουν Bossi
Άμα κάνει μαλακία δε θα την γλιτώσει
Κάνει τον μάγκα μα στους μπάτσους θα με δώσει
Άμα δοκιμάσει αυτό που πίνω θα ματώσει
Το μουνί του άμα με γνωρίσει θα πιπώσει
[Outro]
Bossi θα πιείς; ποτέ δεν λέω no
Το μυαλό μου πάλι είναι θολό
Gojix, Bossi, Mike,
Fly Lo
Παίρνουνε το game και κάνουν moves στο Milano
Drugs στο αεροπλάνο
Πρέπει να προλάβω, φράγκα να stackάρω
Διαμάντια να τεστάρω, να βγω και να γουστάρω
Τέλος το "Γιώργος", τώρα με φωνάζουν Bossi