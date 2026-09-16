Big Glock Zasta

Bossikan

Από το Άλμπουμ ATL (Arxontas Tis Lyssas) που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι

Έχω το big Glock Zasta

Όλα τα ρούχα σου κάτω άστα

(...)

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