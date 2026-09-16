ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ

[Chorus]

Δε θέλουν να δουν

Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche

Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors

Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ

Δε θέλουν να δουν

Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche

Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors

Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ

[Verse 1]

Όχι το cash, ούτε τα flash

Δε με αλλάξανε, ρώτα όποιον θες

Όχι το cash, ούτε τα flash

Δε βοηθήσανε να πάρω το respect

Με βοηθήσανε να πάρω τα Hermes

Με βοηθήσανε να πάρω VVS

Με βοηθήσανε να πάρω Louis belt

Και τώρα ορκίστηκα δε σταματάω δουλειές

Έχω ice on ice on ice

Νέο μουνί είναι nice

Νιώθω τυχερός I roll the dice

Θέλω μόνο foreign cars

Θέλεις μόνο likes

Δεν αξίζεις ούτε ευρώ

Είσαι overpriced

Έχω ice on ice on ice

Νέο μουνί είναι nice

Νιώθω τυχερός I roll the dice

Θέλω μόνο foreign cars

Θέλεις μόνο likes

Δεν αξίζεις ούτε ευρώ

Είσαι overpriced

[Chorus]

Δε θέλουν να δουν

Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche

Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors

Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ

Δε θέλουν να δουν

Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche

Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors

Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ

[Verse 2]

Πατάω, πατάω, πατάω γκάζι, ήταν σαν να πετούσα

Το πρωί ήμουνα στο πάρκο, το βράδυ στα λούσα

Σ' το είχα πει ότι θα το κάνω, αλλιώς θα λαλούσα

Δε με πιστεύανε τότε, τώρα μου στέλνουνε ρούχα

Μην είσαι υπερβολικός, το ραπ σου είναι μούφα

Αν δεν υπήρχαμε οι τράπερς, πού θα 'σουν βρε πούστρα;

Κάθε αρχαίος δίνει παρόν γιατί μύρισε φράγκα

Είναι χρυσή εποχή αυτή, μα όχι για σένα βλάκα

Εγώ είμαι ο Τιτανικός και εσύ παγόβουνο

Προσπαθείς να χαλάσεις το ταξίδι μου

Οι τελικές σου όλες, μία τρίτη μου

Ψάχνουν να δούνε πώς το γράφω, πώς το φτύνω bro

[Chorus]

Δε θέλουν να δουν

Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche

Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors

Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ

Δε θέλουν να δουν

Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche

Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors

Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ