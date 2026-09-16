ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ
Bossikan
[Chorus]
Δε θέλουν να δουν
Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche
Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors
Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ
Δε θέλουν να δουν
Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche
Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors
Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ
[Verse 1]
Όχι το cash, ούτε τα flash
Δε με αλλάξανε, ρώτα όποιον θες
Όχι το cash, ούτε τα flash
Δε βοηθήσανε να πάρω το respect
Με βοηθήσανε να πάρω τα Hermes
Με βοηθήσανε να πάρω VVS
Με βοηθήσανε να πάρω Louis belt
Και τώρα ορκίστηκα δε σταματάω δουλειές
Έχω ice on ice on ice
Νέο μουνί είναι nice
Νιώθω τυχερός I roll the dice
Θέλω μόνο foreign cars
Θέλεις μόνο likes
Δεν αξίζεις ούτε ευρώ
Είσαι overpriced
Έχω ice on ice on ice
Νέο μουνί είναι nice
Νιώθω τυχερός I roll the dice
Θέλω μόνο foreign cars
Θέλεις μόνο likes
Δεν αξίζεις ούτε ευρώ
Είσαι overpriced
[Chorus]
Δε θέλουν να δουν
Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche
Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors
Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ
Δε θέλουν να δουν
Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche
Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors
Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ
[Verse 2]
Πατάω, πατάω, πατάω γκάζι, ήταν σαν να πετούσα
Το πρωί ήμουνα στο πάρκο, το βράδυ στα λούσα
Σ' το είχα πει ότι θα το κάνω, αλλιώς θα λαλούσα
Δε με πιστεύανε τότε, τώρα μου στέλνουνε ρούχα
Μην είσαι υπερβολικός, το ραπ σου είναι μούφα
Αν δεν υπήρχαμε οι τράπερς, πού θα 'σουν βρε πούστρα;
Κάθε αρχαίος δίνει παρόν γιατί μύρισε φράγκα
Είναι χρυσή εποχή αυτή, μα όχι για σένα βλάκα
Εγώ είμαι ο Τιτανικός και εσύ παγόβουνο
Προσπαθείς να χαλάσεις το ταξίδι μου
Οι τελικές σου όλες, μία τρίτη μου
Ψάχνουν να δούνε πώς το γράφω, πώς το φτύνω bro
[Chorus]
Δε θέλουν να δουν
Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche
Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors
Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ
Δε θέλουν να δουν
Να 'χω Maseratti να 'χω μια Porsche
Να φοράω πάνω κάτω Michael Kors
Να βάζω χαβιάρι πάνω απ'το τοστ