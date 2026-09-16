[Verse 1: Bossikan]

Κωνσταντίνου και Ελένης, νιώθω σα τον Νώντα

Ό,τι και να 'γινε δεν αλλάξα, είμαι όπως πρώτα

Θυμάμαι σπόρος οι ασφαλίτες βαρούσαν την πόρτα

Για κάτι 'κούλια που 'χα κρύψει γεμάτα με χόρτα

Μου βγαίνει να καβατζωθώ κι ας μην έχω τίποτα

Όταν βλέπω να πλησιάζουν των μπάτσων τα φώτα

Σου γάμησα την καριέρα, νιώθω σαν να 'μαι σότα

Υπερσυντέλικο μιλάς και 'γω στον ενεστώτα

Rikimaru

, κρύβομαι στην ομίχλη, μες τα χόρτα

Kim Kardashian η δικιά σου, την έχω σε τσόντα

Σκάσαν' τα κοκόρια να σου γαμήσουν την κότα

9 στους 10 rappers που ακούς είναι κόπια

[Chorus: Bossikan]

Το νερό μου Aqua, VVS

Άκουσα, πως γαμιέσαι για τα φράγκα σαν τον Νίκο Μουτσινά

Πίνω percies, πίνω xanns, pussy Serbia, Partizan

Με αλήτες έκατσα, απ' τον δρόμο έμαθα

[Verse 2: Yolte]

Όσο χαπακώνομαι νιώθω να μην είμαι πλέον ο ίδιος

Όσοι με πληγώνουνε νιώθω να ξύπνησαν μέσα το κτήνος

40.000 πάνω στον καρπό μου και νιώθω σαν θρύλος

Θυμάμαι ήμουν στο νταλαβέρι από τότε που ήμουνα μικρός

Κάνω παρτούζα αφού χώρισα, γαμάω και την γειτόνισσα

Μαύρο από την California, όλα τα raps σου είναι corny

Θα τη χύσω μέσα, είναι horny, μ' αγαπάνε οι μασώνοι

Θα τον κάνουμε θυσία, ή εγώ ή ο Bossi

Αγόραζα από λαϊκή, τώρα τα ρούχα μου Maison Margiela

Κάποτε πείναγα τόσο πολύ που με τάιζα μόνο ξενέρα

Δεν ήθελα να πηγαίνω σχολείο, κοιμόμουνα μόλις πήγαινε Δευτέρα

Ήμουν και εγώ έτσι όπως εσύ, μόνη διαφορά πως πιστεύω σε 'μενα

Όλα τα παπούτσια μου Jimmy Choo, κάνω ό,τι θέλω παντού

Όλες οι γκόμενες είναι ξεχού, τις πηδάω μαζί με το crew

Της δικιάς σου είμαι ο owner

Τα παπούτσια μου Rick Owens

Έλα Bossi πού 'σαι bro, yeah

Terpenia final boss, esketit

[Chorus: Bossikan]

Το νερό μου Aqua, VVS

Άκουσα, πως γαμιέσαι για τα φράγκα σαν τον Νίκο Μουτσινά

Πίνω percies, πίνω xanns, pussy Serbia, Partizan

Με αλήτες έκατσα, απ' τον δρόμο έμαθα