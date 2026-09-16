[Refrain]

Οι rappers με φοβούνται δεν με θέλουν μεσ' τον κύκλο

Ψάξε να το βρεις δεν το έχεις ούτε λίγο

Απ' τη μύτη πίνω κόκες δεν φοράω κρίκους

Παρ' τον manager σου πες θέλω να τον γαμήσω

Ένα G μωβ μέσ' το G1

Ένα κιλό καθαρό Αλβανό

Έτσι το ζω έτσι το ω

Όλη μέρα bussiness στα ρεπό μου ζαμπόν

[Verse #1]

Ψάχνουν παππάδες οι rappers είναι άθλιο

Εγώ έχω μόνο έναν πατέρα και τον λένε Μάριο

Βάλτο πιστόλι στον κώλο σου ξέρω είναι άδειο

Κλείνω τις παρτίδες με πουτάνες βλάκες αντίο

Μιλάνε πίσω απ' την πλάτη γιατί είναι μουνιά

Όλοι έχουν πλάνο μέχρι να φάνε την πρώτη μπουνιά

Βρες μου έναν να σου πει ο bossi έκανε πουστιά

Είμαστε φτωχά παιδιά με γούστα ακριβά

[Refrain]

Οι rappers με φοβούνται δεν με θέλουν μεσ' τον κύκλο

Ψάξε να το βρεις δεν το έχεις ούτε λίγο

Απ' τη μύτη πίνω κόκες δεν φοράω κρίκους

Παρ' τον manager σου πες θέλω να τον γαμήσω

Ένα G μωβ μέσ' το G1

Ένα κιλό καθαρό Αλβανό

Έτσι το ζω έτσι το ω

Όλη μέρα bussiness στα ρεπό μου ζαμπόν

[Verse #2]

Δεν κάνω νέους φίλους όσοι μείναν μείναν

Γνωρίσω μόνο νέους εχθρούς δύο τρεις τον μήνα

Μιλάω στο Viber με την οικογένεια στην Αρμενία

Αν νιώσω άσχημα για αυτά που κάνω πάω εκκλησία

Λιώνω στα βιβλία συνομωσίες

Γαμιούνται οι μπάτσοι και η δημοκρατία σας

Έστριβα το μαύρο κάτω από τα θρανία

Τίποτα σημαντικό δεν μου μάθανε τα σχολεία

Τώρα πάω να γίνω superstrar

Να ταΐσω όλα τα αδέρφια μου

Να ταΐσω τη μητέρα μου

Να με λέει "που 'σαι αστέρα μου;"

[Refrain]

Οι rappers με φοβούνται δεν με θέλουν μεσ' τον κύκλο

Ψάξε να το βρεις δεν το έχεις ούτε λίγο

Απ' τη μύτη πίνω κόκες δεν φοράω κρίκους

Παρ' τον manager σου πες θέλω να τον γαμήσω

Ένα G μωβ μέσ' το G1

Ένα κιλό καθαρό Αλβανό

Έτσι το ζω έτσι το ω

Όλη μέρα bussiness στα ρεπό μου ζαμπόν