Έτσι Το Ζω
Bossikan
[Refrain]
Οι rappers με φοβούνται δεν με θέλουν μεσ' τον κύκλο
Ψάξε να το βρεις δεν το έχεις ούτε λίγο
Απ' τη μύτη πίνω κόκες δεν φοράω κρίκους
Παρ' τον manager σου πες θέλω να τον γαμήσω
Ένα G μωβ μέσ' το G1
Ένα κιλό καθαρό Αλβανό
Έτσι το ζω έτσι το ω
Όλη μέρα bussiness στα ρεπό μου ζαμπόν
[Verse #1]
Ψάχνουν παππάδες οι rappers είναι άθλιο
Εγώ έχω μόνο έναν πατέρα και τον λένε Μάριο
Βάλτο πιστόλι στον κώλο σου ξέρω είναι άδειο
Κλείνω τις παρτίδες με πουτάνες βλάκες αντίο
Μιλάνε πίσω απ' την πλάτη γιατί είναι μουνιά
Όλοι έχουν πλάνο μέχρι να φάνε την πρώτη μπουνιά
Βρες μου έναν να σου πει ο bossi έκανε πουστιά
Είμαστε φτωχά παιδιά με γούστα ακριβά
[Refrain]
Οι rappers με φοβούνται δεν με θέλουν μεσ' τον κύκλο
Ψάξε να το βρεις δεν το έχεις ούτε λίγο
Απ' τη μύτη πίνω κόκες δεν φοράω κρίκους
Παρ' τον manager σου πες θέλω να τον γαμήσω
Ένα G μωβ μέσ' το G1
Ένα κιλό καθαρό Αλβανό
Έτσι το ζω έτσι το ω
Όλη μέρα bussiness στα ρεπό μου ζαμπόν
[Verse #2]
Δεν κάνω νέους φίλους όσοι μείναν μείναν
Γνωρίσω μόνο νέους εχθρούς δύο τρεις τον μήνα
Μιλάω στο Viber με την οικογένεια στην Αρμενία
Αν νιώσω άσχημα για αυτά που κάνω πάω εκκλησία
Λιώνω στα βιβλία συνομωσίες
Γαμιούνται οι μπάτσοι και η δημοκρατία σας
Έστριβα το μαύρο κάτω από τα θρανία
Τίποτα σημαντικό δεν μου μάθανε τα σχολεία
Τώρα πάω να γίνω superstrar
Να ταΐσω όλα τα αδέρφια μου
Να ταΐσω τη μητέρα μου
Να με λέει "που 'σαι αστέρα μου;"
[Refrain]
Οι rappers με φοβούνται δεν με θέλουν μεσ' τον κύκλο
Ψάξε να το βρεις δεν το έχεις ούτε λίγο
Απ' τη μύτη πίνω κόκες δεν φοράω κρίκους
Παρ' τον manager σου πες θέλω να τον γαμήσω
Ένα G μωβ μέσ' το G1
Ένα κιλό καθαρό Αλβανό
Έτσι το ζω έτσι το ω
Όλη μέρα bussiness στα ρεπό μου ζαμπόν