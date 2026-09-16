Full Press (The Original)

[Intro: Bossikan,

Fly Lo

]

Yeah, yeah, yeah, yeah, huh

Fly Lo Gang ehh, you know what it is

Huh, yeah, ahh

Full press

Yeah, yeah

Κωλοδάχτυλα σε μπάτσους και στολές

Όχι μπάτσε δεν θα στείλω SMS

Huh, yeah

[Verse 1: Bossikan]

Ξέρεις τι κάνει κρμπεκ, Honda turbo VTEC

Την παίρνω μες το Cadett (yeah, yeah)

Δεν πιστεύει σε εμάς, μάλλον θέλει G check (ay)

Τώρα πήρα BMW, μετά θα πάρω Corvette (skrrt)

24/7 δεν σταματάν οι δουλειές

Τσίτα τα γκάζια ποτέ μου φρένα

Ό,τι και αν κάνουμε το πάμε τέρμα

Για την ομαδάρα μου και για μένα (pow-pow)

Ψηλά ποτήρια ποιος γαμάει εσένα

Αμάξια με νούμερα ξένα

Από Βουλγαρία κατεβασμένα

Νεαπολίτης είμαι γέννημα θρέμμα

Το μυαλό μου πάντα μέσα στην τρέλα (ha)

Άνοιξε ο κύκλος

Τώρα μέσα στην Αθήνα με Mike G

Και

MHB

You know what it is, αυτό ξέρεις τι είναι, FLG

Σε βλέπω φαγώνεσαι (ε), έλα μάγκα πες μου τι (τι, pow)

Σπόρε σταματά να το παίζεις G

Ζούμε το όνειρο

Και αν μπουν μπροστά μας στον δρόμο πέφτουν σαν ντόμινο

Έτσι τους κάνω με στυλ Θεσσαλονικιώτικο

Φτάσαμε Champions League, μείνατε στο τοπικό

Και αυτό είναι ζόρικο

Πετρούπολη city

Αράζω με

Mike G

, μύτες παγώσανε είναι icy

Βάζω το choco μέσα στο τσιγάρο, καίει την γλώσσα είναι spicy (pow-pow)

Ανοίγεις το στόμα σου λες μαλακίες

Βλάκα

talk to me nicely (skrrt)

Δεν σταματάμε να βγάζουμε φράγκα και μέσω crisis

[Chorus: Bossikan]

Full press (yeah, yeah)

Όχι μπάτσε δεν θα στείλω SMS (nah, nah)

Κωλοδάχτυλα σε μπάτσους και στολές (και στολές)

Και στους βλάκες τους Μασόνους στις στοές (βλάκες, βλάκες)

Έλα τράβα πάρε πούλο τι μου λες

[Verse 2: Fly Lo]

Παίρνω αέρα Αθηναϊκό

Μέσα στον δρόμο και στο μπετό (ha)

210 είναι το σταθερό (pow)

Ξέρεις πουτάνα ποιος είμαι εγώ

Κανένας δεν ξέρει για σένα (ha)

Λένε ότι φάπες μαζεύεις (βλάκα)

Εσύ ένα ψέμα πουλάς (ha)

Τον εαυτό σου κοροϊδεύεις

Θέλει υπομονή, θέλει επιμονή

Για να πετύχεις κάτι καν' το με ψυχή (ha)

400 δέντρα μεσ' το Κορωπί

Μιλάνε μόνο πίσω από τα PC

Είμαι τόσο street, είσαι τόσο cheap

Νεο Moncler σε κυπαρισσί (ha)

210 γράφει στο πετσί

Ποιος μιλάει του παίρνω το ψωμί

Bossi, Νεάπολη city, yeah

You know what it is

Τα χόρτα που πίνουν οι φίλοι σου ξέρεις τα δίνουμε εμείς (ha, yeah)

Μιλάνε για ghetto, μιλάνε για μάχη τους έχω lowkey (ha)

Πασάρω την 'τάνα στο team (ha)

Πασάρεις την την κόκα στο deal (yeah)

Τριπλάρω είμαι ο Ronnie στο field (Ronnie)

Ραπάρω στο beat λες και βγήκα απ'τον βάλτο

Το παίζεις ραπάς, ήσουν barman στην Σκιάθο

Τρεις μήνες απλά σε γλεντάω (pow)

Τρεις μήνες απλά στο φοράω (ε)

Στην γύρα με ξέρουνε Fly Lo (yeah)

Θα φάτε την πούτσα de facto

[Chorus: Fly Lo]

Full press (huh)

Όχι μπάτσε δεν θα στείλω SMS

Κωλοδάχτυλα σε μπάτσους και στολές

Και στους βλάκες τους Μασόνους στις στοές

Έλα τράβα πάρε πούλο τι μου λες

[Bridge: Ricta]

CC, MHB ασ' τα πολλά και φέρε το χαρτί

CC,

MOB

στέλνουν οι ρουφιάνοι τι-σπί καρφωτοί

CC, MHB ασ' τα πολλά και φέρε το χαρτί

CC,

MOB

στέλνουν οι ρουφιάνοι τι-σπί καρφωτοί

[Verse 3: Ricta]

Respect στον Ortiz, οι μπάρες που χώνω πιο φρέσκο release (ay)

Γαμώ την police, έχω

balaclava

και εσύ on your knees (ay)

Μπα-μπαμ και κάτω-κάτω, πίνω κάνω σάλτο-σάλτο

Έρχομαι από κάτω, σηκώνω το Campionato

Το παίζεις αού και αλητεία

Στο σπίτι το ζεις με χυμό και ταινία

Το φτύνω για την ιστορία

Στον δρόμο γυρνάω πουλάω τη χημεία

Όχι δεν έχω πτυχία

Όταν γράφω στο booth θα 'ναι πάντα κηδεία

Βία στη βία, τα ραπ μου πειστήρια στην αστυνομία

Full press

Δεν ήρθε ο βλάκας για να παίξουμε μπουνιές

Έχω στραβώσει είμαι σερί από προχθές

Με τον κροκόδειλο θα φάμε τις οχιές

Και άμα θέλω το κακό σου δεν θα έχει απειλές

Έλα, μου το παίζεις αού μα δεν έρχεσαι δίπλα για σέντρα

Bella ciao, είμαστε loco βαρέσαμε μπιέλα

Σβέλτα, πάρε τις άκρες σου βλάκα μην φας καμιά σφαίρα

Είσαι

βδέλλα

, έχω τους πιστούς μου μαζί μου μέσα στη φαβέλα

[Bridge: Ricta]

CC,

MHB

ασ' τα πολλά και φέρε το χαρτί

CC, MOB στέλνουν οι ρουφιάνοι τι-σπί καρφωτοί

CC, MHB ασ' τα πολλά και φέρε το χαρτί

CC, MOB στέλνουν οι ρουφιάνοι τι-σπί καρφωτοί

[Chorus: Bossikan]

Full press (yeah)

Όχι μπάτσε δεν θα στείλω SMS (nah, nah)

Κωλοδάχτυλα σε μπάτσους και στολές (και στολές)

Και στους βλάκες τους

Μασόνους

στις στοές (βλάκες, βλάκες)

Έλα τράβα πάρε πούλο τι μου λες

[Outro: Bossikan]

Γιατί μου κλαις

Πίνω τα πίλια με τον πρωινό μου Nes

Γάμα τα tablet και τους υπολογιστές

Έξω στον δρόμο γίνονται όλες οι δουλειές