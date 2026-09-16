Full Press (The Original)
Bossikan
[Intro: Bossikan,
Fly Lo
]
Yeah, yeah, yeah, yeah, huh
Fly Lo Gang ehh, you know what it is
Huh, yeah, ahh
Full press
Yeah, yeah
Κωλοδάχτυλα σε μπάτσους και στολές
Όχι μπάτσε δεν θα στείλω SMS
Huh, yeah
[Verse 1: Bossikan]
Ξέρεις τι κάνει κρμπεκ, Honda turbo VTEC
Την παίρνω μες το Cadett (yeah, yeah)
Δεν πιστεύει σε εμάς, μάλλον θέλει G check (ay)
Τώρα πήρα BMW, μετά θα πάρω Corvette (skrrt)
24/7 δεν σταματάν οι δουλειές
Τσίτα τα γκάζια ποτέ μου φρένα
Ό,τι και αν κάνουμε το πάμε τέρμα
Για την ομαδάρα μου και για μένα (pow-pow)
Ψηλά ποτήρια ποιος γαμάει εσένα
Αμάξια με νούμερα ξένα
Από Βουλγαρία κατεβασμένα
Νεαπολίτης είμαι γέννημα θρέμμα
Το μυαλό μου πάντα μέσα στην τρέλα (ha)
Άνοιξε ο κύκλος
Τώρα μέσα στην Αθήνα με Mike G
Και
MHB
You know what it is, αυτό ξέρεις τι είναι, FLG
Σε βλέπω φαγώνεσαι (ε), έλα μάγκα πες μου τι (τι, pow)
Σπόρε σταματά να το παίζεις G
Ζούμε το όνειρο
Και αν μπουν μπροστά μας στον δρόμο πέφτουν σαν ντόμινο
Έτσι τους κάνω με στυλ Θεσσαλονικιώτικο
Φτάσαμε Champions League, μείνατε στο τοπικό
Και αυτό είναι ζόρικο
Πετρούπολη city
Αράζω με
Mike G
, μύτες παγώσανε είναι icy
Βάζω το choco μέσα στο τσιγάρο, καίει την γλώσσα είναι spicy (pow-pow)
Ανοίγεις το στόμα σου λες μαλακίες
Βλάκα
talk to me nicely (skrrt)
Δεν σταματάμε να βγάζουμε φράγκα και μέσω crisis
[Chorus: Bossikan]
Full press (yeah, yeah)
Όχι μπάτσε δεν θα στείλω SMS (nah, nah)
Κωλοδάχτυλα σε μπάτσους και στολές (και στολές)
Και στους βλάκες τους Μασόνους στις στοές (βλάκες, βλάκες)
Έλα τράβα πάρε πούλο τι μου λες
[Verse 2: Fly Lo]
Παίρνω αέρα Αθηναϊκό
Μέσα στον δρόμο και στο μπετό (ha)
210 είναι το σταθερό (pow)
Ξέρεις πουτάνα ποιος είμαι εγώ
Κανένας δεν ξέρει για σένα (ha)
Λένε ότι φάπες μαζεύεις (βλάκα)
Εσύ ένα ψέμα πουλάς (ha)
Τον εαυτό σου κοροϊδεύεις
Θέλει υπομονή, θέλει επιμονή
Για να πετύχεις κάτι καν' το με ψυχή (ha)
400 δέντρα μεσ' το Κορωπί
Μιλάνε μόνο πίσω από τα PC
Είμαι τόσο street, είσαι τόσο cheap
Νεο Moncler σε κυπαρισσί (ha)
210 γράφει στο πετσί
Ποιος μιλάει του παίρνω το ψωμί
Bossi, Νεάπολη city, yeah
You know what it is
Τα χόρτα που πίνουν οι φίλοι σου ξέρεις τα δίνουμε εμείς (ha, yeah)
Μιλάνε για ghetto, μιλάνε για μάχη τους έχω lowkey (ha)
Πασάρω την 'τάνα στο team (ha)
Πασάρεις την την κόκα στο deal (yeah)
Τριπλάρω είμαι ο Ronnie στο field (Ronnie)
Ραπάρω στο beat λες και βγήκα απ'τον βάλτο
Το παίζεις ραπάς, ήσουν barman στην Σκιάθο
Τρεις μήνες απλά σε γλεντάω (pow)
Τρεις μήνες απλά στο φοράω (ε)
Στην γύρα με ξέρουνε Fly Lo (yeah)
Θα φάτε την πούτσα de facto
[Chorus: Fly Lo]
Full press (huh)
Όχι μπάτσε δεν θα στείλω SMS
Κωλοδάχτυλα σε μπάτσους και στολές
Και στους βλάκες τους Μασόνους στις στοές
Έλα τράβα πάρε πούλο τι μου λες
[Bridge: Ricta]
CC, MHB ασ' τα πολλά και φέρε το χαρτί
CC,
MOB
στέλνουν οι ρουφιάνοι τι-σπί καρφωτοί
CC, MHB ασ' τα πολλά και φέρε το χαρτί
CC,
MOB
στέλνουν οι ρουφιάνοι τι-σπί καρφωτοί
[Verse 3: Ricta]
Respect στον Ortiz, οι μπάρες που χώνω πιο φρέσκο release (ay)
Γαμώ την police, έχω
balaclava
και εσύ on your knees (ay)
Μπα-μπαμ και κάτω-κάτω, πίνω κάνω σάλτο-σάλτο
Έρχομαι από κάτω, σηκώνω το Campionato
Το παίζεις αού και αλητεία
Στο σπίτι το ζεις με χυμό και ταινία
Το φτύνω για την ιστορία
Στον δρόμο γυρνάω πουλάω τη χημεία
Όχι δεν έχω πτυχία
Όταν γράφω στο booth θα 'ναι πάντα κηδεία
Βία στη βία, τα ραπ μου πειστήρια στην αστυνομία
Full press
Δεν ήρθε ο βλάκας για να παίξουμε μπουνιές
Έχω στραβώσει είμαι σερί από προχθές
Με τον κροκόδειλο θα φάμε τις οχιές
Και άμα θέλω το κακό σου δεν θα έχει απειλές
Έλα, μου το παίζεις αού μα δεν έρχεσαι δίπλα για σέντρα
Bella ciao, είμαστε loco βαρέσαμε μπιέλα
Σβέλτα, πάρε τις άκρες σου βλάκα μην φας καμιά σφαίρα
Είσαι
βδέλλα
, έχω τους πιστούς μου μαζί μου μέσα στη φαβέλα
[Bridge: Ricta]
CC,
MHB
ασ' τα πολλά και φέρε το χαρτί
CC, MOB στέλνουν οι ρουφιάνοι τι-σπί καρφωτοί
CC, MHB ασ' τα πολλά και φέρε το χαρτί
CC, MOB στέλνουν οι ρουφιάνοι τι-σπί καρφωτοί
[Chorus: Bossikan]
Full press (yeah)
Όχι μπάτσε δεν θα στείλω SMS (nah, nah)
Κωλοδάχτυλα σε μπάτσους και στολές (και στολές)
Και στους βλάκες τους
Μασόνους
στις στοές (βλάκες, βλάκες)
Έλα τράβα πάρε πούλο τι μου λες
[Outro: Bossikan]
Γιατί μου κλαις
Πίνω τα πίλια με τον πρωινό μου Nes
Γάμα τα tablet και τους υπολογιστές
Έξω στον δρόμο γίνονται όλες οι δουλειές