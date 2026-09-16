[Chorus: Bossikan]

Ice, ice, ice, ice

Ice στον λαιμό μου, τα κατάφερα, ζω το όνειρό μου

Από μικρός σκεφτόμουν πολλά και το κεφάλι πάντα χαμηλά

Τώρα αράζω με δυο μοντελάκια σε ένα ρετιρέ και κοιτάω ψηλά

Πίστευα στον Θεό

Μέχρι που πίστεψα στον εαυτό μου

Άγγελοι, δαίμονες στο πλευρό μου

Άραγε, θέλει κανείς το καλό μου;

Πάντα παράνοια μες στο μυαλό μου

Εγωιστής, περνάει το δικό μου

Bossikan

Γάμα το fame, όπου πάω με κοιτάν

[Bridge: Ggreco]

Gg, Bossikan

Κωδεΐνη και champagn'

Gg, Bossikan

Μες στην πιάτσα σαν το crack

Gg, Bossikan

Κωδεΐνη και champagn'

Gg, Bossikan

Μες στην πιάτσα σαν το crack

[Verse 1: Bossikan]

Ένα μεταχειρισμένο Mac, από ένα λογιστή

Μία κάρτα ήχου [?], τέρμα φθηνή

Ένα mic που το βρήκα κάπου μες στο Yedi

Αυτό είναι μια ιστορία κι είναι αληθινή

Γιώργο ξύπνα κι έλα στην δουλειά

Τι κάνεις εσύ με αυτά;

Έλα να βοηθήσεις στον πάγκο

Να βγάλουμε λεφτά

Άσε με μπαμπά

Κυνηγάω τα όνειρά μου

Γράφω τα βιώματά μου

Κάνω αυτό που θέλει η καρδιά μου

[Chorus: Bossikan]

Ice, ice, ice, ice

Ice στον λαιμό μου, τα κατάφερα, ζω το όνειρό μου

Από μικρός σκεφτόμουν πολλά και το κεφάλι πάντα χαμηλά

Τώρα αράζω με δυο μοντελάκια σε ένα ρετιρέ και κοιτάω ψηλά

Πίστευα στον Θεό

Μέχρι που πίστεψα στον εαυτό μου

Άγγελοι, δαίμονες στο πλευρό μου

Άραγε, θέλει κανείς το καλό μου;

Πάντα παράνοια μες στο μυαλό μου

Εγωιστής, περνάει το δικό μου

Bossikan

Γάμα το fame, όπου πάω με κοιτάν

[Bridge: Ggreco]

Gg, Bossikan

Κωδεΐνη και champagn'

Gg, Bossikan

Μες στην πιάτσα σαν το crack

Gg, Bossikan

Κωδεΐνη και champagn'

Gg, Bossikan

Μες στην πιάτσα σαν το crack

[Verse 2: Bossikan]

Δουλεύω όσο κοιμούνται

Και ζω όπως ονειρεύονται

Να ρισκάρουν φοβούνται

Να φλερτάρουνε ντρέπονται

Άλλους rapper μιμούνται

Από μία κόπια κρέμονται

Το κοινό δεν τους σέβεται

Τα παιδιά κοροϊδεύετε

Για ένα X παλεύετε, ah-ah

Κάνω αυτό που αγαπώ, με λένε αλήτη

Αράζουμε στον Ηλία τον Προφήτη

Ξεκινήσαμε απ' το μηδέν με τον Pretty

New York, με τον Mike, στον ουρανοξύστη

[Chorus: Bossikan]

Ice, ice, ice, ice

Ice στον λαιμό μου, τα κατάφερα, ζω το όνειρό μου

Από μικρός σκεφτόμουν πολλά και το κεφάλι πάντα χαμηλά

Τώρα αράζω με δυο μοντελάκια σε ένα ρετιρέ και κοιτάω ψηλά

Πίστευα στον Θεό

Μέχρι που πίστεψα στον εαυτό μου

Άγγελοι, δαίμονες στο πλευρό μου

Άραγε, θέλει κανείς το καλό μου;

Πάντα παράνοια μες στο μυαλό μου

Εγωιστής, περνάει το δικό μου

Bossikan

Γάμα το fame, όπου πάω με κοιτάν

[Bridge: Ggreco]

Gg, Bossikan

Κωδεΐνη και champagn'

Gg, Bossikan

Μες στην πιάτσα σαν το crack

Gg, Bossikan

Κωδεΐνη και champagn'

Gg, Bossikan

Μες στην πιάτσα σαν το crack