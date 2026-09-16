Ice
Bossikan
[Chorus: Bossikan]
Ice, ice, ice, ice
Ice στον λαιμό μου, τα κατάφερα, ζω το όνειρό μου
Από μικρός σκεφτόμουν πολλά και το κεφάλι πάντα χαμηλά
Τώρα αράζω με δυο μοντελάκια σε ένα ρετιρέ και κοιτάω ψηλά
Πίστευα στον Θεό
Μέχρι που πίστεψα στον εαυτό μου
Άγγελοι, δαίμονες στο πλευρό μου
Άραγε, θέλει κανείς το καλό μου;
Πάντα παράνοια μες στο μυαλό μου
Εγωιστής, περνάει το δικό μου
Bossikan
Γάμα το fame, όπου πάω με κοιτάν
[Bridge: Ggreco]
Gg, Bossikan
Κωδεΐνη και champagn'
Gg, Bossikan
Μες στην πιάτσα σαν το crack
Gg, Bossikan
Κωδεΐνη και champagn'
Gg, Bossikan
Μες στην πιάτσα σαν το crack
[Verse 1: Bossikan]
Ένα μεταχειρισμένο Mac, από ένα λογιστή
Μία κάρτα ήχου [?], τέρμα φθηνή
Ένα mic που το βρήκα κάπου μες στο Yedi
Αυτό είναι μια ιστορία κι είναι αληθινή
Γιώργο ξύπνα κι έλα στην δουλειά
Τι κάνεις εσύ με αυτά;
Έλα να βοηθήσεις στον πάγκο
Να βγάλουμε λεφτά
Άσε με μπαμπά
Κυνηγάω τα όνειρά μου
Γράφω τα βιώματά μου
Κάνω αυτό που θέλει η καρδιά μου
[Chorus: Bossikan]
Ice, ice, ice, ice
Ice στον λαιμό μου, τα κατάφερα, ζω το όνειρό μου
Από μικρός σκεφτόμουν πολλά και το κεφάλι πάντα χαμηλά
Τώρα αράζω με δυο μοντελάκια σε ένα ρετιρέ και κοιτάω ψηλά
Πίστευα στον Θεό
Μέχρι που πίστεψα στον εαυτό μου
Άγγελοι, δαίμονες στο πλευρό μου
Άραγε, θέλει κανείς το καλό μου;
Πάντα παράνοια μες στο μυαλό μου
Εγωιστής, περνάει το δικό μου
Bossikan
Γάμα το fame, όπου πάω με κοιτάν
[Bridge: Ggreco]
Gg, Bossikan
Κωδεΐνη και champagn'
Gg, Bossikan
Μες στην πιάτσα σαν το crack
Gg, Bossikan
Κωδεΐνη και champagn'
Gg, Bossikan
Μες στην πιάτσα σαν το crack
[Verse 2: Bossikan]
Δουλεύω όσο κοιμούνται
Και ζω όπως ονειρεύονται
Να ρισκάρουν φοβούνται
Να φλερτάρουνε ντρέπονται
Άλλους rapper μιμούνται
Από μία κόπια κρέμονται
Το κοινό δεν τους σέβεται
Τα παιδιά κοροϊδεύετε
Για ένα X παλεύετε, ah-ah
Κάνω αυτό που αγαπώ, με λένε αλήτη
Αράζουμε στον Ηλία τον Προφήτη
Ξεκινήσαμε απ' το μηδέν με τον Pretty
New York, με τον Mike, στον ουρανοξύστη
[Chorus: Bossikan]
Ice, ice, ice, ice
Ice στον λαιμό μου, τα κατάφερα, ζω το όνειρό μου
Από μικρός σκεφτόμουν πολλά και το κεφάλι πάντα χαμηλά
Τώρα αράζω με δυο μοντελάκια σε ένα ρετιρέ και κοιτάω ψηλά
Πίστευα στον Θεό
Μέχρι που πίστεψα στον εαυτό μου
Άγγελοι, δαίμονες στο πλευρό μου
Άραγε, θέλει κανείς το καλό μου;
Πάντα παράνοια μες στο μυαλό μου
Εγωιστής, περνάει το δικό μου
Bossikan
Γάμα το fame, όπου πάω με κοιτάν
[Bridge: Ggreco]
Gg, Bossikan
Κωδεΐνη και champagn'
Gg, Bossikan
Μες στην πιάτσα σαν το crack
Gg, Bossikan
Κωδεΐνη και champagn'
Gg, Bossikan
Μες στην πιάτσα σαν το crack