[Verse 1]

Μετράω τα νέα checks μεσ' το νέο coupe

Νιώθω φανταστικά, αράζω με το crew

Την έχω στο Mercedes να με παίρνει 'μπούκι

Όταν μ' ακούν οι rappers νιώθουν groupie

Όταν μιλάν για πλάτες νιώθω Rownie

Κατάλαβε πως δεν είναι για αυτόν οι δρόμοι

Τον δέσανε οι μπάτσοι γιατί είδαν ιδρώνει

Κάποιοι σκοτώνουνε για ένα πορτοφόλι

Κάποιοι νομίζουν πως κρατάν όλη την πόλη

Στα χωριά φυτεύουν φρέσκο

Bγες απ' το παραμύθι σου, δεν είσαι Pablo Esco'

Μέσα στο γυμναστήριο σε σπρώχνουνε την τέστο'

Πρόσεχε τον Σύριο, για αυτόν είσαι εισιτήριο για να φύγει έξω

[Chorus]

Έκανα χίλια κακά και ένα καλό, καλό

[?] από το καλό, καλό

Έφαγα ένα νέο μουνί τρελό, τρελό, τρελό

Σκάω με νέο υλικό, απ' τον Πύργο τον Λευκό

Έκανα χίλια κακά και ένα καλό, καλό

[?] από το καλό, καλό

Έφαγα ένα νέο μουνί τρελό, τρελό, τρελό

Σκάω με νέο υλικό, απ' τον Πύργο τον Λευκό

[Verse 2]

Μεσ' τα Airbnb, γίνεται της πουτάνας

Ήπια όλο το πράγμα, ήταν μιας εβδομάδας

Κι αν νομίζει ο μάγκας πως όλους τους γαμάει

Πάντα ένα πιο μάγκα απ' αυτόνα θα συναντάει

Όχι βλάκα δεν ξες, από δρόμο δεν ξες

Ακούτε όντως ΛΕΞ, ή μόνο για το flex;

Όλη μέρα πάνω-κάτω τρέχω για αποστολές

Σας ταιριάζει Γιαννιτσών, τόσο παλιοτσούλες

Ήρθαν οι σακούλες, είναι απ' το Dhurres

Special μαστούρες, γίνονται μανούρες

Θέλω τις πατούρες στον πούτσο μου επάνω

Έκανα κακές παρέες μάνα, τι να κάνω;

[Chorus]

Έκανα χίλια κακά και ένα καλό, καλό

[?] από το καλό, καλό

Έφαγα ένα νέο μουνί τρελό, τρελό, τρελό

Σκάω με νέο υλικό, απ' τον Πύργο τον Λευκό

Έκανα χίλια κακά και ένα καλό, καλό

[?] από το καλό, καλό

Έφαγα ένα νέο μουνί τρελό, τρελό, τρελό

Σκάω με νέο υλικό, απ' τον Πύργο τον Λευκό