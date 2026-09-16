Καλό Καλό
Bossikan
[Verse 1]
Μετράω τα νέα checks μεσ' το νέο coupe
Νιώθω φανταστικά, αράζω με το crew
Την έχω στο Mercedes να με παίρνει 'μπούκι
Όταν μ' ακούν οι rappers νιώθουν groupie
Όταν μιλάν για πλάτες νιώθω Rownie
Κατάλαβε πως δεν είναι για αυτόν οι δρόμοι
Τον δέσανε οι μπάτσοι γιατί είδαν ιδρώνει
Κάποιοι σκοτώνουνε για ένα πορτοφόλι
Κάποιοι νομίζουν πως κρατάν όλη την πόλη
Στα χωριά φυτεύουν φρέσκο
Bγες απ' το παραμύθι σου, δεν είσαι Pablo Esco'
Μέσα στο γυμναστήριο σε σπρώχνουνε την τέστο'
Πρόσεχε τον Σύριο, για αυτόν είσαι εισιτήριο για να φύγει έξω
[Chorus]
Έκανα χίλια κακά και ένα καλό, καλό
[?] από το καλό, καλό
Έφαγα ένα νέο μουνί τρελό, τρελό, τρελό
Σκάω με νέο υλικό, απ' τον Πύργο τον Λευκό
Έκανα χίλια κακά και ένα καλό, καλό
[?] από το καλό, καλό
Έφαγα ένα νέο μουνί τρελό, τρελό, τρελό
Σκάω με νέο υλικό, απ' τον Πύργο τον Λευκό
[Verse 2]
Μεσ' τα Airbnb, γίνεται της πουτάνας
Ήπια όλο το πράγμα, ήταν μιας εβδομάδας
Κι αν νομίζει ο μάγκας πως όλους τους γαμάει
Πάντα ένα πιο μάγκα απ' αυτόνα θα συναντάει
Όχι βλάκα δεν ξες, από δρόμο δεν ξες
Ακούτε όντως ΛΕΞ, ή μόνο για το flex;
Όλη μέρα πάνω-κάτω τρέχω για αποστολές
Σας ταιριάζει Γιαννιτσών, τόσο παλιοτσούλες
Ήρθαν οι σακούλες, είναι απ' το Dhurres
Special μαστούρες, γίνονται μανούρες
Θέλω τις πατούρες στον πούτσο μου επάνω
Έκανα κακές παρέες μάνα, τι να κάνω;
[Chorus]
Έκανα χίλια κακά και ένα καλό, καλό
[?] από το καλό, καλό
Έφαγα ένα νέο μουνί τρελό, τρελό, τρελό
Σκάω με νέο υλικό, απ' τον Πύργο τον Λευκό
Έκανα χίλια κακά και ένα καλό, καλό
[?] από το καλό, καλό
Έφαγα ένα νέο μουνί τρελό, τρελό, τρελό
Σκάω με νέο υλικό, απ' τον Πύργο τον Λευκό