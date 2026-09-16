No Type On Pussys

[Chorus: Bossikan]

No type στα pussies

Είμαι με 'τάνες και πίνουμε tusies

No type στα pussies

Φέρνει δεκάρια ένας φίλος μου πούστης

Bam bam θα ακούσεις, μόλις μας δεις

Ομάδα κρούσης

Πάλι πίνεις Bossi, δεν πας στο studio

Πάλι θα λούσεις

[Chorus: Bossikan]

No type στα pussies

Είμαι με 'τάνες και πίνουμε tusies

No type στα pussies

Φέρνει δεκάρια ένας φίλος μου πούστης

Bam bam θα ακούσεις, μόλις μας δεις

Ομάδα κρούσης

Πάλι πίνεις Bossi, δεν πας στο studio

Πάλι θα λούσεις