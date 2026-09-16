No Type On Pussys
Bossikan
Από το Άλμπουμ ATL (Arxontas Tis Lyssas) που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι
[Chorus: Bossikan]
No type στα pussies
Είμαι με 'τάνες και πίνουμε tusies
No type στα pussies
Φέρνει δεκάρια ένας φίλος μου πούστης
Bam bam θα ακούσεις, μόλις μας δεις
Ομάδα κρούσης
Πάλι πίνεις Bossi, δεν πας στο studio
Πάλι θα λούσεις
[Chorus: Bossikan]
No type στα pussies
Είμαι με 'τάνες και πίνουμε tusies
No type στα pussies
Φέρνει δεκάρια ένας φίλος μου πούστης
Bam bam θα ακούσεις, μόλις μας δεις
Ομάδα κρούσης
Πάλι πίνεις Bossi, δεν πας στο studio
Πάλι θα λούσεις
Ακούστε στο Spotify