Πιάνω τα βυζιά της που είναι πλαστικά

Πάλι πίνω ντρόγκια και είναι κλασσικά

Γουστάρω γρήγορα αμάξια, Nascar car

Baby βγάλτα ρούχα στο σιγά σιγά

Κινήσεις Kung-Fu σαν τον Steven Seagal

Παίζω μπάλα σαν τον Zinedine Zidane

Το ξέρω πως οι πουτάνες με συζητάν

Στο studio μέσα είμαι χημικός

Μες στο studio φτιάχνω formula

Τα μυαλά μου είναι στα κάγκελα

Είπα θα το κάνω και το έκανα

Κρυμμένες ζελατίνες μες στα άχυρα

Στέλνουν οι πουτάνες τρώνε άκυρα

Είναι Orkos-Orkos Mafia

Όλα είναι τέλεια

Ψάχνω την εντέλεια

Κάτω από τα αστέρια

Πουτάνα θέλει να την κάνω Jackie O

Θεσσαλονίκη είναι mafia

Κόκες πάνω στο γραφείο

Το όπλο σου είναι άδειο

Στο κρεβάτι im fucking you

Αν σε ερωτεύτηκα lucky you

Πήρε φωτιά η CPU

Τόσα tracks στην μνήμη μου, yeah

Πιάνω τα βυζιά της που είναι πλαστικά

Πάλι πίνω ντρόγκια και είναι κλασσικά

Γουστάρω γρήγορα αμάξια, Nascar car

Baby βγάλτα ρούχα στο σιγά σιγά

Κινήσεις Kung-Fu σαν τον Steven Seagal

Παίζω μπάλα σαν τον Zinedine Zidane

Το ξέρω πως οι πουτάνες με συζητάν

Στο studio μέσα είμαι χημικός