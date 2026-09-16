Πλαστικά
Bossikan
Πιάνω τα βυζιά της που είναι πλαστικά
Πάλι πίνω ντρόγκια και είναι κλασσικά
Γουστάρω γρήγορα αμάξια, Nascar car
Baby βγάλτα ρούχα στο σιγά σιγά
Κινήσεις Kung-Fu σαν τον Steven Seagal
Παίζω μπάλα σαν τον Zinedine Zidane
Το ξέρω πως οι πουτάνες με συζητάν
Στο studio μέσα είμαι χημικός
Μες στο studio φτιάχνω formula
Τα μυαλά μου είναι στα κάγκελα
Είπα θα το κάνω και το έκανα
Κρυμμένες ζελατίνες μες στα άχυρα
Στέλνουν οι πουτάνες τρώνε άκυρα
Είναι Orkos-Orkos Mafia
Όλα είναι τέλεια
Ψάχνω την εντέλεια
Κάτω από τα αστέρια
Πουτάνα θέλει να την κάνω Jackie O
Θεσσαλονίκη είναι mafia
Κόκες πάνω στο γραφείο
Το όπλο σου είναι άδειο
Στο κρεβάτι im fucking you
Αν σε ερωτεύτηκα lucky you
Πήρε φωτιά η CPU
Τόσα tracks στην μνήμη μου, yeah
Πιάνω τα βυζιά της που είναι πλαστικά
Πάλι πίνω ντρόγκια και είναι κλασσικά
Γουστάρω γρήγορα αμάξια, Nascar car
Baby βγάλτα ρούχα στο σιγά σιγά
Κινήσεις Kung-Fu σαν τον Steven Seagal
Παίζω μπάλα σαν τον Zinedine Zidane
Το ξέρω πως οι πουτάνες με συζητάν
Στο studio μέσα είμαι χημικός