Summertime Sadness
Bossikan
[Εισαγωγή]
Yeah
Bossy
Summertime sadness
Yeah
Orkos Mafia βαφτίσου
Κατεβάζω μπουκάλια
Πιάσε το vibe είναι floating
Στα δυτικά fear and loathing
Uh, yeah
[Ρεφρέν]
Κατεβάζω μπουκάλια
Βρίσκομαι σε nirvana
Βλέπω το ηλιοβασίλεμα και καπνίζω μαριχουάνα
Summertime sadness, λάνα
Συνέχεια μέσα στ' αεροπλάνα
Πίνω κωδεΐνη με Fanta
Μέχρι να μπω στον Охрана
Μεγαλωμένος στην αλάνα
Χώνω λες κι είμαι από αλάνα
Ένα βουνό έχω πάνω στο τραπέζι
Σαν να 'μαι ο Tony Montana
Μην αγχώνεσαι μάνα
Ξες τα καταφέρνω πάντα
Μόνος μου κάνω πλάνα
Παίζω solo Morgana
Υeah
[Στροφή 1]
Παράθυρο ανοιχτό απ' το αμάξι
Το Louis V ανεμίζει μετάξι
Ήπιαμε δυο κρασάκια κι έχει στάξει
Τώρα μπουκώνει μέσα στο taxi
Έπαιζα το μουνί της μεσ' τη τάξη
Εγώ ευθύνομαι που έχει χαλάσει
Αυτή μαζί μου ήθελε να γεράσει
Μα έναν αλήτη πώς να τον αλλάξει?
Και ξενερώνω μόλις μου κάτσει
Δεν κυνηγάω, μου λείπει η δράση
Του 19 μου λείπει η φάση
Μόλις ήπια, περιμένω να σκάσει
Μόλις ήρθε ο bro μου, πάει να βράσει
Έχω πιει κατάπρασινα δάση
100άρι άμα και πάνω όχι άσσοι
Σαλονικιός, είμαι kardashi
[Γέφυρα]
Είναι cringeιά? Όχι, δεν εκάτσι
Σε κοροϊδεύουν όλοι μεσ' τη φάση
Όλη η Ελλάδα, βλάκα, σε 'χει σπάσει
Είσαι βρωμιάρης και δεν έχεις κλάσει
Τα είπες όλα μ' ένα χαστούκι που σου 'δωσαν οι μπάτσοι
Χώνω το αληθινό hip hop
Σαν το Biggie, θέλω τα sace
[Στροφή 2]
Κατεβάζω μπουκάλια
Βρίσκομαι σε nirvana
Με 'χει κάνει μάγεια μια τσιγγάνα
Η πρώην μου πήγαινε στα φλιτζάνια
Ό,τι κι αν κάνουν είναι τζάμπα
Τη προσευχή μου για τον Πάνα
Την έχω διώξει τη ρουφιάνα
Δε μπορούσε να 'ναι ντάμα
Ποτέ δε βάζω κάτω κώλο
Είμαι στη πρέσα, όχι yolo
Όπου πάω παίρνω και το στούντιο
MacBook laptop και Apollo
Στ' αρχίδια μου viral και follow
Δεν έχω αλλάξει καθόλου
Ίδιος από πάντα, μπαμπάς του trap
Aπό τον no-no-no-no-no
[Ρεφρέν]
Κατεβάζω μπουκάλια
Βρίσκομαι σε nirvana
Βλέπω το ηλιοβασίλεμα και καπνίζω μαριχουάνα
Summertime sadness, λάνα
Συνέχεια μέσα στ' αεροπλάνα
Πίνω κωδεΐνη με Fanta
Μέχρι να μπω στον Охрана
Μεγαλωμένος στην αλάνα
Χώνω λες κι είμαι από αλάνα
Ένα βουνό έχω πάνω στο τραπέζι
Σαν να 'μαι ο Tony Montana
Μην αγχώνεσαι μάνα
Ξες τα καταφέρνω πάντα
Μόνος μου κάνω πλάνα
Παίζω solo Morgana
Yeah, yeah
[Κλείσιμο]
Bossy summertime sadness
Yeah
Orkos Mafia βαφτίσου
Κατεβάζω μπουκάλια
Πιάσε το vibe είναι floating
Στα δυτικά fear and loathing
Uh, yeah