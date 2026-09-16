[Εισαγωγή]

Yeah

Bossy

Summertime sadness

Yeah

Orkos Mafia βαφτίσου

Κατεβάζω μπουκάλια

Πιάσε το vibe είναι floating

Στα δυτικά fear and loathing

Uh, yeah

[Ρεφρέν]

Κατεβάζω μπουκάλια

Βρίσκομαι σε nirvana

Βλέπω το ηλιοβασίλεμα και καπνίζω μαριχουάνα

Summertime sadness, λάνα

Συνέχεια μέσα στ' αεροπλάνα

Πίνω κωδεΐνη με Fanta

Μέχρι να μπω στον Охрана

Μεγαλωμένος στην αλάνα

Χώνω λες κι είμαι από αλάνα

Ένα βουνό έχω πάνω στο τραπέζι

Σαν να 'μαι ο Tony Montana

Μην αγχώνεσαι μάνα

Ξες τα καταφέρνω πάντα

Μόνος μου κάνω πλάνα

Παίζω solo Morgana

Υeah

[Στροφή 1]

Παράθυρο ανοιχτό απ' το αμάξι

Το Louis V ανεμίζει μετάξι

Ήπιαμε δυο κρασάκια κι έχει στάξει

Τώρα μπουκώνει μέσα στο taxi

Έπαιζα το μουνί της μεσ' τη τάξη

Εγώ ευθύνομαι που έχει χαλάσει

Αυτή μαζί μου ήθελε να γεράσει

Μα έναν αλήτη πώς να τον αλλάξει?

Και ξενερώνω μόλις μου κάτσει

Δεν κυνηγάω, μου λείπει η δράση

Του 19 μου λείπει η φάση

Μόλις ήπια, περιμένω να σκάσει

Μόλις ήρθε ο bro μου, πάει να βράσει

Έχω πιει κατάπρασινα δάση

100άρι άμα και πάνω όχι άσσοι

Σαλονικιός, είμαι kardashi

[Γέφυρα]

Είναι cringeιά? Όχι, δεν εκάτσι

Σε κοροϊδεύουν όλοι μεσ' τη φάση

Όλη η Ελλάδα, βλάκα, σε 'χει σπάσει

Είσαι βρωμιάρης και δεν έχεις κλάσει

Τα είπες όλα μ' ένα χαστούκι που σου 'δωσαν οι μπάτσοι

Χώνω το αληθινό hip hop

Σαν το Biggie, θέλω τα sace

[Στροφή 2]

Κατεβάζω μπουκάλια

Βρίσκομαι σε nirvana

Με 'χει κάνει μάγεια μια τσιγγάνα

Η πρώην μου πήγαινε στα φλιτζάνια

Ό,τι κι αν κάνουν είναι τζάμπα

Τη προσευχή μου για τον Πάνα

Την έχω διώξει τη ρουφιάνα

Δε μπορούσε να 'ναι ντάμα

Ποτέ δε βάζω κάτω κώλο

Είμαι στη πρέσα, όχι yolo

Όπου πάω παίρνω και το στούντιο

MacBook laptop και Apollo

Στ' αρχίδια μου viral και follow

Δεν έχω αλλάξει καθόλου

Ίδιος από πάντα, μπαμπάς του trap

Aπό τον no-no-no-no-no

[Ρεφρέν]

Κατεβάζω μπουκάλια

Βρίσκομαι σε nirvana

Βλέπω το ηλιοβασίλεμα και καπνίζω μαριχουάνα

Summertime sadness, λάνα

Συνέχεια μέσα στ' αεροπλάνα

Πίνω κωδεΐνη με Fanta

Μέχρι να μπω στον Охрана

Μεγαλωμένος στην αλάνα

Χώνω λες κι είμαι από αλάνα

Ένα βουνό έχω πάνω στο τραπέζι

Σαν να 'μαι ο Tony Montana

Μην αγχώνεσαι μάνα

Ξες τα καταφέρνω πάντα

Μόνος μου κάνω πλάνα

Παίζω solo Morgana

Yeah, yeah

[Κλείσιμο]

Bossy summertime sadness

Yeah

Orkos Mafia βαφτίσου

Κατεβάζω μπουκάλια

Πιάσε το vibe είναι floating

Στα δυτικά fear and loathing

Uh, yeah