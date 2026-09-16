[Verse 2: Bossikan]

Κατεβαίνω απ' το σπίτι, βάζω την μπέμπα μπρος

Κάτι με τρώει την ψυχή μέσα μου συνεχώς

Bossi σκέψου, α ναι, ξέρω

Σίγουρα θα γαμηθεί, αυτό πες του

Ό,τι κάνεις έχει αντίποινα

Παίζεις παιχνίδια επικίνδυνα

Πες αλήθεια, ποιος θα είναι μαζί σου στα ζόρια

Όλοι είμαστε μαζί κι όλοι χώρια

Έπαιρνες, ζητούσες βοήθεια απ' τον αδερφό μου

Έχω βίντεο που σε βαράνε στο κινητό μου

Βρώμικα τα φράγκα καθαρό το ποινικό μου

Προσπαθώ να κάνω κάτι για τον εαυτό μου

Ξένοι κι Έλληνες, 'ρίγκες, εκβιαστές

Κλέφτες και ληστές, όλοι μία φάρα

Μέχρι να βγει ο ήλιος dj κι άλλο βάρα

Μαγκωμένοι μες στο club κάνουμε παρτάρα