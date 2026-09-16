VIP
Bossikan
[Chorus: Hoodspo]
Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP
Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ
Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή
Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή
Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP
Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ
Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή
Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή
[Verse 1: Hoodspo]
Είμαι young baller, team player, η ομάδα μου πάντα νικά
Καρφώνω τρίποντα από όλη την πόλη και κάνω πάσα μες στα δυτικά
Κάνω πλάκα με τους feds, καβατζώσαμε το stuff
Ξέρω που μπαίνω και βγαίνω, μυρίζομαι μετρητά
Είναι boss bitch, νιώθει σαν την Hillary
Αν θες πακέτο με το [?] πήγαινε μίλα της
Μαθαίνω πότε φεύγουν όλοι από το σπίτι της
[?]
[Chorus: Hoodspo]
Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP
Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ
Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή
Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή
Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP
Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ
Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή
Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή
[Verse 2: Bossikan]
Αυτή η ζωή με τραβάει
Πωπω πόσο τα σπάει
Παίρνω πτήση, φεύγω Dubai
Να έχεις φράγκα πόσο γαμάει
Μες στο σπίτι δεν μπορώ, βγαίνω
Βάζω τα Louis μου κι ένα καπέλο
Θα καταλήξω με 'κάνα μοντέλο
Ή να γαμάω σε κανένα μπουρδέλο
Bitches, money
Έτσι γουστάρω
Drugs, cash
Έτσι γουστάρω
Είμαστε large, δεν μας νοιάζει
Αν hatάρεις δεν μας πειράζει
Έλεγαν τέλος, αυτός δεν θα αλλάξει
Γιατί έμενα στην ίδια τάξη
Κι είχαν δίκαιο
Πλατίνες και rolex, αυτοί δεν έχουν για το ενοίκιο
Ξενέρωσαν όλοι γιατί πληρώνομαι απ' τον στίχο
Για πάντα στους δρόμους, ξέρω στην πόλη κάθε λύκο
Για να με κρίνεις είσαι πολύ λίγος
[Chorus: Hoodspo]
Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP
Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ
Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή
Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή
Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP
Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ
Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή
Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή