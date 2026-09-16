[Chorus: Hoodspo]

Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP

Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ

Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή

Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή

Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP

Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ

Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή

Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή

[Verse 1: Hoodspo]

Είμαι young baller, team player, η ομάδα μου πάντα νικά

Καρφώνω τρίποντα από όλη την πόλη και κάνω πάσα μες στα δυτικά

Κάνω πλάκα με τους feds, καβατζώσαμε το stuff

Ξέρω που μπαίνω και βγαίνω, μυρίζομαι μετρητά

Είναι boss bitch, νιώθει σαν την Hillary

Αν θες πακέτο με το [?] πήγαινε μίλα της

Μαθαίνω πότε φεύγουν όλοι από το σπίτι της

[?]

[Chorus: Hoodspo]

Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP

Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ

Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή

Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή

Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP

Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ

Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή

Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή

[Verse 2: Bossikan]

Αυτή η ζωή με τραβάει

Πωπω πόσο τα σπάει

Παίρνω πτήση, φεύγω Dubai

Να έχεις φράγκα πόσο γαμάει

Μες στο σπίτι δεν μπορώ, βγαίνω

Βάζω τα Louis μου κι ένα καπέλο

Θα καταλήξω με 'κάνα μοντέλο

Ή να γαμάω σε κανένα μπουρδέλο

Bitches, money

Έτσι γουστάρω

Drugs, cash

Έτσι γουστάρω

Είμαστε large, δεν μας νοιάζει

Αν hatάρεις δεν μας πειράζει

Έλεγαν τέλος, αυτός δεν θα αλλάξει

Γιατί έμενα στην ίδια τάξη

Κι είχαν δίκαιο

Πλατίνες και rolex, αυτοί δεν έχουν για το ενοίκιο

Ξενέρωσαν όλοι γιατί πληρώνομαι απ' τον στίχο

Για πάντα στους δρόμους, ξέρω στην πόλη κάθε λύκο

Για να με κρίνεις είσαι πολύ λίγος

[Chorus: Hoodspo]

Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP

Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ

Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή

Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή

Αράζω με δαίμονες μέσα στα VIP

Θέλω τα φράγκα, αυτά με θέλουν πιο πολύ

Έχω κονέ, σου δίνει πρώτη συνταγή

Εξαφανίζομαι, δεν μπαίνω φυλακή