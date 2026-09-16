Ξέρω Ξερόμαστε

[Chorus: Ypo]

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, ξέρω ξερώμαστε όλοι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, μέχρι να βγει το πιστόλι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, ξέρω ξερώμαστε όλοι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, μέχρι να βγει το πιστόλι

[Verse 1: Ypo]

Pow-pow-pow-pow-pow-pow

Θα ακούσεις στα αυτά σου

Θα κλαίει η μαμά σου (συλλυπητήρια ε)

Θα κλαίει η γειτονιά σου (θα κλαίει η γειτονιά σου βλάκα)

Ποιος γαμάει την γειτονιά σου;

Άμα ειν΄ να πέσεις νεκρός

Ποιος γαμάει την γειτονιά σου

Σκέφτομαι την μαμά σου

40 μέρες θα κλαίει

Παραδόθηκε το πνεύμα

Που θα βρεις πουτάνα σαν και εμένα;

Κλαίει η μαμά σου

Είδε τα σιδερικά μου

Τρόμαξε πάλι η πουτάνα

Είπα να κάνω κουμάντα

Μες στην Σαλόνικα πάντα

Το εννιάρι στην τσέπη

Μες στο μνημόσυνο γκάνια (huh, eh)

[Chorus: Ypo]

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, ξέρω, ξερώμαστε όλοι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, μέχρι να βγει το πιστόλι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, ξέρω, ξερώμαστε όλοι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, μέχρι να βγει το πιστόλι (Bossi)

[Verse 2: Bossikan]

Ξέρω ξερώμαστε (

ξέρω, ξερώμαστε

)

Μαζί δε γαμιώμαστε (

ξέρω, ξερώμαστε

)

Μετά χωριζόμαστε (

ξέρω, ξερώμαστε

)

Και πάλι μισιόμαστε (

ξέρω, ξερώμαστε

)

Ξανά γνωριζόμαστε (

ξέρω, ξερώμαστε

)

Και πάλι πηδιόμαστε (

ξέρω, ξερώμαστε

)

Ξανά τσακωνόμαστε (

ξέρω, ξερώμαστε

)

Μπαίνω στο σπίτι σου, δέρνω την μάνα σου και δεν μιλιόμαστε

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι

Πράσινα γίνονται κίτρινα, μοιάζουν τον ήλιο

Σαν τον Al Pacino, πίνω friboccino

Τα πνευμόνια μολύνω

Δικαστήρια και προβλήματα πολλά (

ξέρω, ξερώμαστε

)

Τους ρουφιάνους και τους μπάτσους θέλω μακριά

Πληρώνουν αργά; πληρώνουνε τόκο

Φέρτε τα noodles, είμαι ο Son Goku

Γεμίζω τα νούμερα, παίζω sudoku

Ό,τι κι αν θέλω το ξέρεις πως το 'χω

Να κοντράρεις, όχι, δε σε παίρνει, κάτσε στα αυγά σου

Pow-pow-pow-pow-pow-pow

Θα ακούσεις στα αυτά σου

[Chorus: Ypo]

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, ξέρω, ξερώμαστε όλοι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, μέχρι να βγει το πιστόλι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, ξέρω, ξερώμαστε όλοι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, μέχρι να βγει το πιστόλι

[Chorus: Ypo]

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, ξέρω, ξερώμαστε όλοι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, μέχρι να βγει το πιστόλι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, ξέρω, ξερώμαστε όλοι

Ξέρω, ξερώμαστε όλοι, μέχρι να βγει το πιστόλι