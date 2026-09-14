Χρειαζόμουν μια έμπνευση στ’ αλήθεια

χρειαζόμουνα μια καινούρια αρχή

μες στο πλήθος ξεχώριζες σε είδα

ήρθες στην πιο κατάλληλη στιγμή

ότι δεν είναι αγάπη ούτε λίγο δε σου μοιάζει

ότι είσαι μου ταιριάζει ααα

Αν είσαι πάθος μου αν είσαι τρέλα μου

άσε με να τρελαθώ

Αν είσαι λάθος μου αν είσαι έννοια μου

άσε με να σ’ αγαπώ

Χρειαζόμουνα μια καινούρια ανάσα

Πάντα ήθελα να `χα μια στοργή

είσαι εσύ ακριβώς ότι ζητούσα

είσαι εσύ ακριβώς ότι είχα φανταστεί

Ότι δεν είναι αγάπη ούτε λίγο δε σου μοιάζει

Ότι είσαι μου ταιριάζει

Αν είσαι πάθος μου αν είσαι τρέλα μου

άσε με να τρελαθώ

Αν είσαι λάθος μου αν είσαι έννοια μου

άσε με να σ’ αγαπώ