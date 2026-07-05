Δε σ’ αφήνω

Daphne Lawrence

Από το Άλμπουμ Δεν Σ' Αφήνω που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify