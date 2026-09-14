Mad Vma 2023

[Verse 1]

Με έχεις κράξει, με έχεις θάψει

Γιατί πολλές φορές φωτιά σου έχω ανάψει

Δε σ' έχω βλάψει μα μ' έχεις βλάψει

Κι εγώ είμαι πάντα αυτός που λέει όλα εντάξει

Εγώ σ' αφήνω και καταπίνω

Τις προσβολές κι όλα τα λόγια σου τα φτύνω

Και τα σημάδια που μου αφήνουν

Θα σου χαράξω κάποια μέρα και θα μείνουν

Μάντεψε ποιος και ως το τέλος μείνε

Τα ράμματα που έχω για τη γούνα σου όλα είναι

Δε μ' άκουσες ποτέ να μιλάω αυτή τη γλώσσα

Μέσα σ' ένα δίσκο σου 'χω τόσα κι άλλα τόσα

Νόμιζες πως ξόφλησα και πνίγηκα στα λόγια μου

Μα εγώ 'μαι ακόμα όρθιος και στέκομαι στα πόδια μου

Εγώ δεν είμαι μόδα, είμαι ρόδα που γυρίζει

Το αίμα μες στις φλέβες μου εμένανε δεν πήζει

Μπορεί να είμαι busy, αλλά θα βρω το χρόνο

Όπως βρήκα χρόνο φίλε και το στυλ μου βελτιώνω

Καλύτερα αρθρώνω και καμαρώνω

Όταν βρίσκω ευκαιρία και στη μάπα σου τα χώνω

[Chorus]

Δε με σταματάει κανείς

Στα όνειρά σου θα 'ρθω να με δεις

Ότι κι αν πεις μες στη φωτιά μου θα καείς

Γι' αυτό πρόσεξε καλά στη σκιά μου πριν κρυφτείς

[Verse 2]

Και είμαι ακόμα στο ίδιο σημείο

Είναι δώδεκα και κάτι

Λίγο ουίσκι τεκίλα τα μπερδεύω, δεν με νοιάζει

Η παρέα ίδια η πορεία ίσια

Κάνουμε αστεία για να μην μας πέσει μαύρο δάκρυ

Για να πέσω κάτω θέλω από πάνω ένα στόλο

Ένα στόλο

Βγάζεις πάνω μου τον άλλο σου εαυτό και δεν θυμώνω

Δεν θυμώνω

Δώδεκα παρά κι όμως είμαι εδώ

Απ' την αρχή το έχεις δει πως το κρατάω αληθινό

Δεν προσποιούμαι και ούτε συμβιβάζομαι

Ποτέ δεν έχω χρόνο μα να στα πω δεν βιάζομαι

Oh no, δεν σε λυπάμαι

Oh no, δεν σε φοβάμαι

Όταν γύριζα εγώ

Να ξεκινάς θυμάμαι

[Refrain]

Δώδεκα παρά μες στην ερημιά

Άλλη μια φορά καθισμένοι στα σκαλιά

Γάρο και ποτό, πνίγω το θυμό

Μες στον πανικό το κρατάμε ζωντανό

[Verse 3]

Γιατί έχω χάρισμα

Έχω ταλέντο με τις λέξεις στο μοντάρισμα

Και στις γυναίκες πάντα κάνω ξεκαθάρισμα

Σκληρό μαρκάρισμα και μποτιλιάρισμα

Μόνο εγώ γνωρίζω τι είναι σταμπιλάρισμα

Μέρος τρίτο απ' το 1/3 στην εξέδρα μόνο ζήτω

Έχω βρει όλους τους τρόπους επιτέλους να μην πλήττω

NiVo, Daphne Lawrence και οι Goin' Through παρέα

Συνάντηση γιγάντων στο μικρόφωνο μοιραία

Ησυχία, το μάθημα αρχίζει πιτσιρίκο

Από εδώ και στο εξής θα 'χεις δάσκαλο το Rico

Κι αν θες πολλά να μάθεις για το φύλο τα ασθενές

Ιδιαίτερα στο σπίτι σου προσφέρω εγώ αν θες

Δεν κάνω rap, μόνο παίζω με τις λέξεις

Παρέα στο μικρόφωνο ντουμάνι κι αν αντέξεις

Ο NiVo είναι εδώ και έχει ρίμες πολλές

Και γυναίκες που ποτέ ποτέ δεν είναι αρκετές

[Refrain]

Γυναίκες τριγύρω πολλές παρά πολλές

Αλλά ποτέ δεν είν' αρκετές

Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες

Μες στη ζωή σου μόνο αυτές

Κάνουν πιο sexy τη ζωή σου με 2 ματιές [2x]

[Verse 4]

Ό,τι και να κάνω πάντα το κάνω σωστά

Δεν μ' αρέσει να αφήνω στη μέση τα πράγματα

Έχω μάθει μόνη μου δεν θέλω άλλα μαθήματα

Είναι μόνιμο σχολείο όσα ακούω ψέμματα

Μη μου κλείνεις εμένα ξανά το μάτι

Έχω συνηθίσει και πια δε μου λέει κάτι

Το μυαλό σου μάλλον ζει σε αυταπάτη

Αν νομίζεις πως θα βρεθούμε στο ίδιο κρεβάτι

No no no

Ό,τι και ν' ακούω βαρετό το το

Βαρέθηκα να τους το εξηγώ no no

Πως ό,τι κι αν μου λένε

Μες στον κόσμο αυτό εγώ κυριαρχώ

Βρες αυτό που δεν έχουν οι άλλοι

Αν δεν βγει, προσπάθησέ το πάλι

Απορούνε λένε "πως το κάνει;"

Δούλευα τα βράδια όσο εσύ έκανες νάνι

[Refrain]

Γυναίκες τριγύρω πολλές παρά πολλές

Αλλά ποτέ δεν είν' αρκετές

Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες

Μες στη ζωή σου μόνο αυτές

Κάνουν πιο sexy τη ζωή σου με 2 ματιές [2x]

[Verse 5]

Εδώ είμαι πάλι, με το δεξί περνώ και πάλι τη σκυτάλη

Κι ανοίγω τρύπα στο δικό σου το κεφάλι

Σου φέρνω ζάλη αλλά και σύγχυση μεγάλη

Τόσο μεγάλη όσο δεν έχεις νιώσει άλλη..

Δε με γουστάρεις, μήπως θα ήθελες μια πίπα να μου πάρεις ?

Σιχαίνεσαι το στυλ μου και φρικάρεις

Μα κατά βάθος μ' αγαπάς και με κοπιάρεις

Μαζί μου ασχολείσαι, ποσό μαλάκας είσαι

Αν όντως δεν γουστάρεις σου δείχνω τι να πάρεις

Ανήλικος αν είσαι τα αυτιά σου τώρα κλείσε

Το όνομα μου σβήσε ξένος είμαι ξένος είσαι

[Verse 6]

Βάστα γερά και δώσε βάση

Τα πράγματα περάσαν φίλε μου σε άλλη κλάση

Το πνεύμα σε Α' επίπεδο διώχνει τη λήθη και το λήθαργο

Το αυθεντικό βγήκε μπροστά αλλάζει όλο το σκηνικό

Άσε τα σάλια, σκουπίσου λίγο

Όταν σε ξεμπροστιάζω μου λες όλο πρέπει να φύγω

Αν είσαι μάγκας πες τα μας μπροστά μας

Τα πίσω λόγια φέρνουν διεισδύσεις

Και εμείς από την πλευρά μας θα στις δώσουμε

Θα ικανοποιηθείς τη λύση βρήκαμε απόψε για να γιατρευτείς

Αφού το ήθελες πολύ για να σωθείς

Έτσι απλά και όμορφα στις φιλικές κουβέντες τελειώνουν όλα φρόνιμα, βάλε μυαλό όσο έχεις καιρό

Σταμάτα τη μουρμούρα σου και τον εγωισμό

Τη μια φορά στη χάρισα την άλλη δεν μπορώ

Ξένος είμαι, ξένος είσαι και όπου είσαι θα σε βρω

Μαζί μου ασχολείσαι, ποσό μαλάκας είσαι

Αν όντως δεν γουστάρεις σου δείχνω τι να πάρεις

Ανήλικος αν είσαι τα αυτιά σου τώρα κλείσε

Το όνομα μου σβήσε ξένος είμαι ξένος είσαι