Η Ζωή (Το Πιο Όμορφο Τραγούδι)

Ντέμυ

Από το Άλμπουμ I Zoi (To Pio Omorfo Tragoudi) που κυκλοφόρησε το 2012
Στίχοι

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