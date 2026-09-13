Μη μου τάζεις πάλι βόλτα να με πας

σε λιμάνια που δεν άνοιξαν για μας,

να κοιτάζουμε τα φώτα καραβιών

που φωτίζουνε ταξίδια αλλονών.

Εγώ εδώ, εσύ εκεί,

ένα τσιγάρο διαδρομή.

Βγάλε ένα πακέτο απ’ την καρδιά μου

άναψε τσιγάρο από την φωτιά μου

τι κοιτάζεις μάτια μου θλιμμένα

όλα ξανά αρχίζουνε με εμένα,

τι κοιτάζεις μάτια μου θλιμμένα

όλα ξανά αρχίζουνε με εμένα.

Μη μου υπόσχεσαι ταξίδια μακρινά

όσα αρχίσαμε απέμειναν μισά,

κοίτα τώρα στην στροφή της διαδρομής

με ανοιχτά καινούργια μάτια να με δεις.

Εγώ εδώ, εσύ εκεί,

ένα τσιγάρο διαδρομή.

Βγάλε ένα πακέτο απ’ την καρδιά μου

άναψε τσιγάρο από την φωτιά μου

τι κοιτάζεις μάτια μου θλιμμένα

όλα ξανά αρχίζουνε με εμένα,

τι κοιτάζεις μάτια μου θλιμμένα

όλα ξανά αρχίζουνε με εμένα.