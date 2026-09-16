Μια Φορά (feat. Κατερίνα Μουτσάτσου)

[Verse 1]

Σα σφαίρα με τρυπάει αυτό που νιώθω για σένα

Γυρνάω τις νύχτες πια μονάχος κι όλα μοιάζουν σαν ψέμα

Και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ

Κι όλο ψάχνω δίχως να 'χω τίποτε άλλο να βρω

[Pre-Chorus]

Μέρα με τη μέρα με τραβάει πιο κάτω

Μετά με παίρνει με πετάει στον αέρα ξεσπάω

Και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ

Πως κάποια μέρα θα γυρίσεις και θα αρχίσω να ζω

[Chorus]

Μια φορά να σε έβλεπα για λίγο

Μόνο μια φορά και ας έφευγες μετά

Μια φορά να σε άγγιζα για λίγο

Μόνο μια φορά και ας πέθαινα μετά

[Verse 2]

Κράτα με απόψε νύχτα κράτα με λίγο

Αυτή η φωτιά με καίει χάνομαι στης μέρας τον ήλιο

Και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ

Κι όλο ψάχνω δίχως να έχω τίποτε άλλο να βρω

[Pre-Chorus]

Μέρα με τη μέρα με τραβάει πιο κάτω

Μετά με παίρνει με πετάει στον αέρα ξεσπάω

Και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ

Πως κάποια μέρα θα γυρίσεις και θα αρχίσω να ζω

[Chorus]

Μια φορά να σε έβλεπα για λίγο

Μόνο μια φορά και ας έφευγες μετά

Μια φορά να σε άγγιζα για λίγο

Μόνο μια φορά και ας πέθαινα μετά