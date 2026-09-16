Κι αν δεν ήμουνα ποτέ εγώ

Αυτό που πάντοτε ζητούσες

Ν' αλλάξω δεν μπορώ

Κι αν δεν έμοιασα ποτέ εγώ

Μ' αυτό που χρόνια αναζητούσες

Συγνώμη δε θα πω

Τίποτα δεν έχει μείνει εδώ

Τώρα αγάπη να θυμίζει

Για να κρατηθώ

Κι αν το τελευταίο σ' αγαπώ

Της ώρας ήταν ένα ψέμα δε θα στο ξαναπώ

Τίποτα δεν έχει μείνει εδώ

Τίποτα να με κρατήσει

Θέλω μόνο, θέλω να σ' αρνηθώ και να χαθώ

Κι αν δεν έμαθες εσύ ποτέ

Πόσο αλήθεια σ' αγαπούσα φταίς εσύ γι' αυτό

Κι αν δε θέλησες εσύ ποτέ

Από μένα να το μάθεις φτάνουμε ως εδώ