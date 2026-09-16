[Verse 1]

Είναι η νύχτα βιαστική

Και το όνειρο τραυλίζει

Μια αδύναμη στιγμή πάντα πίσω μας γυρίζει

Όταν όλα παν καλά

Πάντα έρχεται ένα ψέμα

Μην φοβάσαι τη φωτιά

Άσ' τα δύσκολα σε μένα

Άσ' τα δύσκολα σε μένα

[Chorus]

Θα 'μαι πάντα εδώ το χέρι να σου κρατάω

Όταν έχεις τις μαύρες σου

Κι όταν λες δεν μπορώ

Θα σε παίρνω αγκαλιά

Στ' αστέρια για να σε πάω

Γιατί εγώ αγάπη μου

Για σένα μόνο ζω

[Verse 2]

Το θυμάμαι είχες πει

Πως δε σ' αρέσουνε τα γκρίζα

Η ζωή σου μια βροχή

Που ξεβάφει μια μαρκίζα

Τώρα πια δε μου γελάς

Να 'ξερα ποιοι σε πονάνε

Θα θελα να μην ξεχνάς

Πως τα δάκρυα δε σου πάνε

Πως τα δάκρυα δε σου πάνε

[Chorus]

Θα 'μαι πάντα εδώ το χέρι να σου κρατάω

Όταν έχεις τις μαύρες σου

Κι όταν λες δεν μπορώ

Θα σε παίρνω αγκαλιά

Στ' αστέρια για να σε πάω

Γιατί εγώ αγάπη μου

Για σένα μόνο ζω