Ποια ιστορία ο καθένας κουβαλά

Στων δυο ματιών την από μέσα την πλευρά;

Πώς να μπορέσω με το σώμα μου να βρω

Αυτό που κρύβεις στης ψυχής σου τον βυθό;

Δε με ενδιαφέρει μάτια μου

Να με κοιτάς μ' αγάπη

Αυτή η αγάπη το 'μαθα δεν είναι κανενός

Αντί για αγάπη δείξε μου

Του κόσμου αυτό το κάτι

Που φέγγει μόνο μια φορά στα μάτια καθενός

Ποια ιστορία κουβαλάει κάθε Χριστός

Όταν βαραίνει μες στα μάτια του ο σταυρός;

Πώς να χωρέσεις στη ζωή του αλλουνού

Όταν σε θέλει με τα μάτια του κενού;

Δε με ενδιαφέρει μάτια μου

Να με κοιτάς μ' αγάπη

Αυτή η αγάπη το 'μαθα δεν είναι κανενός

Αντί για αγάπη δείξε μου

Του κόσμου αυτό το κάτι

Που φέγγει μόνο μια φορά στα μάτια καθενός

Δε με ενδιαφέρει μάτια μου

Να με κοιτάς μ' αγάπη

Αυτή η αγάπη το 'μαθα δεν είναι κανενός

Αντί για αγάπη δείξε μου

Του κόσμου αυτό το κάτι

Που φέγγει μόνο μια φορά στα μάτια καθενός