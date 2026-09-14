Περιμένω μήπως κλέψω ένα σου βλέμμα

Και καρφώθηκαν τα πόδια μου στο χώμα

Για εμένα δεν τελείωσε ακόμα

Κοίταξέ με να 'χω κάτι από σένα

Αν μπορούσα θα σε έπιανα απ' το χέρι

Πιο σφιχτά να μη χάσω το άγγιγμά σου

Για να μείνω δευτερόλεπτα κοντά σου

Κι ας ξέρω πόσο πόνο θα μου φέρει

Αν σε χάσω, θα αλλάξει το τοπίο

Δεν θα ξέρει η καρδιά πού να σε ψάξει

Κι αν νικήσει μόνο ο ένας απ' τους δύο

Νίκησέ με, νύχτα είναι θα περάσει

Θα τα βάλω πάλι με τη λογική μου

Όμως άνισο θα είναι το παιχνίδι

Μουδιασμένο απ' τις σκέψεις το κορμί μου

Σ' ένα τέλος που το έχεις δώσει ήδη

Αν σε χάσω, θα αλλάξει το τοπίο

Δεν θα ξέρει η καρδιά πού να σε ψάξει

Κι αν νικήσει μόνο ο ένας απ' τους δύο

Νίκησέ με, νύχτα είναι θα περάσει