Νύχτα Είναι Θα Περάσει
Έλλη Κοκκίνου
Από το Άλμπουμ Ayti Eimai Ego που κυκλοφόρησε το 2017
Στίχοι
Περιμένω μήπως κλέψω ένα σου βλέμμα
Και καρφώθηκαν τα πόδια μου στο χώμα
Για εμένα δεν τελείωσε ακόμα
Κοίταξέ με να 'χω κάτι από σένα
Αν μπορούσα θα σε έπιανα απ' το χέρι
Πιο σφιχτά να μη χάσω το άγγιγμά σου
Για να μείνω δευτερόλεπτα κοντά σου
Κι ας ξέρω πόσο πόνο θα μου φέρει
Αν σε χάσω, θα αλλάξει το τοπίο
Δεν θα ξέρει η καρδιά πού να σε ψάξει
Κι αν νικήσει μόνο ο ένας απ' τους δύο
Νίκησέ με, νύχτα είναι θα περάσει
Θα τα βάλω πάλι με τη λογική μου
Όμως άνισο θα είναι το παιχνίδι
Μουδιασμένο απ' τις σκέψεις το κορμί μου
Σ' ένα τέλος που το έχεις δώσει ήδη
Αν σε χάσω, θα αλλάξει το τοπίο
Δεν θα ξέρει η καρδιά πού να σε ψάξει
Κι αν νικήσει μόνο ο ένας απ' τους δύο
Νίκησέ με, νύχτα είναι θα περάσει
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