Με απορρυθμίζεις, με αναστατώνεις

καλά τ’ αρχίζεις μα δεν το τελειώνεις.

Μπήκες στο κλίμα, κάνω το βήμα

το να με βασανίζεις είναι κρίμα.

Ένα για σένα, ένα για μένα

το αλκοόλ προσπέρασε το αίμα.

Στις φλόγες ρίχνω ακόμα ένα

θα γίνω απόψε ότι θες.

Προσιτή, χαλαρή, γελαστή, σοβαρή

όλα αυτά που ζητάς κι έχεις φανταστεί.

Το μηδέν, το πολύ, η κραυγή κι η σιωπή

αν σου μοιάζουν πολλά είναι μόνο η αρχή.

Το κορμί, το φιλί, μια μεγάλη απειλή

είναι όροι φωτιά για ότι θέλω πολύ.

Θα `μαι εγώ συνεχώς για τη νύχτα αυτή

όλα αυτά που ζητάς κι έχεις φανταστεί.

Με σημαδεύεις, έχεις οπλίσει

η σφαίρα σου μπορεί να με διαλύσει.

Θα το ρισκάρω εννιά στις δέκα

το βράδυ ο θεός είναι γυναίκα.

Ένα για σένα, ένα για μένα

τα επόμενα δικά μου κερασμένα.

Για να τ’ αντέξω ακόμα ένα

θα γίνω απόψε ότι θες.

Προσιτή, χαλαρή, γελαστή, σοβαρή

όλα αυτά που ζητάς κι έχεις φανταστεί.

Το μηδέν, το πολύ, η κραυγή κι η σιωπή

αν σου μοιάζουν πολλά είναι μόνο η αρχή.

Το κορμί, το φιλί, μια μεγάλη απειλή

είναι όροι φωτιά για ότι θέλω πολύ.

Θα `μαι εγώ συνεχώς για τη νύχτα αυτή

όλα αυτά που ζητάς κι έχεις φανταστεί.