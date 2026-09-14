Εσύ κι εγώ που όρκους χίλιους δίναμε

εσύ κι εγώ δυο ξένοι τώρα γίναμε

τα ήθελες και να,

εγώ σε αφήνω κι άντε γεια.

Στην καινούργια μου ζωή

δεν υπάρχεις πια εσύ

από δω και μπρος θα την δω αλλιώς.

Αχ βρε καρδούλα μου δεν άξιζες αλλά

απ’ την ψυχούλα μου σου έδωσε πολλά,

δεν το μετάνιωσα δε σκέφτηκα σωστό ή λάθος

ε, ναι, κατά βάθος είν’ όλα λάθος.

Εσύ κι εγώ εξήγηση δεν έχουμε

εσύ κι εγώ αντίθετα πια τρέχουμε

συμβαίνουνε και αυτά,

αλλάζουνε όλα ξαφνικά.

Στην καινούργια μου ζωή

δεν υπάρχεις πια εσύ

από δω και μπρος θα την δω αλλιώς.

Αχ βρε καρδούλα μου δεν άξιζες αλλά

απ’ την ψυχούλα μου σου έδωσε πολλά,

δεν το μετάνιωσα δε σκέφτηκα σωστό ή λάθος

ε, ναι, κατά βάθος είν’ όλα λάθος.