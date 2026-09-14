Όλα Λάθος
Έλλη Κοκκίνου
Από το Άλμπουμ Greece Mix, Vol. 22 που κυκλοφόρησε το 2018
Στίχοι
Εσύ κι εγώ που όρκους χίλιους δίναμε
εσύ κι εγώ δυο ξένοι τώρα γίναμε
τα ήθελες και να,
εγώ σε αφήνω κι άντε γεια.
Στην καινούργια μου ζωή
δεν υπάρχεις πια εσύ
από δω και μπρος θα την δω αλλιώς.
Αχ βρε καρδούλα μου δεν άξιζες αλλά
απ’ την ψυχούλα μου σου έδωσε πολλά,
δεν το μετάνιωσα δε σκέφτηκα σωστό ή λάθος
ε, ναι, κατά βάθος είν’ όλα λάθος.
Εσύ κι εγώ εξήγηση δεν έχουμε
εσύ κι εγώ αντίθετα πια τρέχουμε
συμβαίνουνε και αυτά,
αλλάζουνε όλα ξαφνικά.
Στην καινούργια μου ζωή
δεν υπάρχεις πια εσύ
από δω και μπρος θα την δω αλλιώς.
Αχ βρε καρδούλα μου δεν άξιζες αλλά
απ’ την ψυχούλα μου σου έδωσε πολλά,
δεν το μετάνιωσα δε σκέφτηκα σωστό ή λάθος
ε, ναι, κατά βάθος είν’ όλα λάθος.
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