Θα 'θελα πολύ να ήσουν άγραφο χαρτί

Την αγάπη μας να γράψω πάλι απ' την αρχή

Να πετάξω ό,τι έχει γίνει λάθος ή σωστό

Μ' ό,τι με κρατάει πίσω τέλειωσα να πω

Δυστυχώς θυμάμαι τα πάντα

Κάθε ώρα, κάθε λεπτό

Δε θα βγω στο αντίθετο ρεύμα

Όσο κι αν μου κάνεις κακό

Τη ζωή μου έχεις χαλάσει

Εγώ σ' έχω ακόμα Θεό

Η καρδιά κοντεύει να σπάσει

Δε μπορεί μια μέρα όλο αυτό

Θα περάσει, θα περάσει

Θα 'θελα πολύ να 'σουν ένα κόκκινο πανί

Να σε βλέπω και να πέφτω πάνω σαν τρελή

Να μην ξέρω τ' όνομά σου ούτε πώς φιλάς

Να 'τανε το πέρασμά σου βόλτα μιας βραδιάς

Δυστυχώς θυμάμαι τα πάντα

Κάθε ώρα, κάθε λεπτό

Δε θα βγω στο αντίθετο ρεύμα

Όσο κι αν μου κάνεις κακό

Τη ζωή μου έχεις χαλάσει

Εγώ σ' έχω ακόμα Θεό

Η καρδιά κοντεύει να σπάσει

Δε μπορεί μια μέρα όλο αυτό

Θα περάσει, θα περάσει