Φωτιά

Ευαγγελία

Από το Άλμπουμ Φωτιά - Hellberg Remix που κυκλοφόρησε το 2021
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify