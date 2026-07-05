ΠΑΡΈΑ – co-starring Ντάρα Εκιμόβα

Ευαγγελία

Από το Άλμπουμ PARÉA (co-starring Dara Ekimova) που κυκλοφόρησε το 2026
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

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