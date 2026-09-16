Vamos A Bailar – Remix

[Pre-Chorus]

Ξέρει μαζί μου τι παίζει

Χορεύει, την πιάνω απ' την μέση

Είναι μες στο club, vamos a bailar

Όλοι την κοιτάν και το ξέρει

Είπα ξέρει μαζί μου τι παίζει

Χορεύει, την πιάνω απ' την μέση

Είναι μες στο club, vamos a bailar

Όλοι την κοιτάν και το ξέρει

[Chorus]

Λέει βγήκε μόνη της και περνάει καλά

Δεν απαντάει στο αγόρι της και κερνάει φιλιά

Λέει βγήκε μόνη της, δεν τον θέλει πια

Μου μοιάζει πρόκληση κι είμαι καλός σε αυτά

[Verse]

Πες που θέλεις να βγεις, που θέλει να πας

Πες μου σε τι παπούτσια θες να περπατάς

Είσαι κυριλέ ντυμένη μα στα νύχια όλο το swag

Δεν θέλεις κάτι που μπορούν να 'χουν όλοι

Κοίτα πως χορεύει [?]

Βάζει τα κοσμήματά μου, βγάζει photo

Έχω diamond records, δεν έχουν καν χρυσό

Ούτε καν τους ξέρω, με ποιον να συγκριθώ;

Στην τσάντα μου λεφτά

Μιλάω άλλη γλώσσα, εκατομμύρια, να

Πετάω πάνω απ' τα radar

Έτσι όπως στακάρω θα ιδρύσω bank

Έχεις πρόσωπο αγγέλου, βλέμμα σατανά

Αν χάσω θα παίξω ξανά

[Pre-Chorus]

Ξέρει μαζί μου τι παίζει

Χορεύει, την πιάνω απ' την μέση

Είναι μες στο club, vamos a bailar

Όλοι την κοιτάν και το ξέρει

[Chorus]

Λέει βγήκε μόνη της και περνάει καλά

Δεν απαντάει στο αγόρι της και κερνάει φιλιά

Λέει βγήκε μόνη της, δεν τον θέλει πια

Μου μοιάζει πρόκληση κι είμαι καλός σε αυτά