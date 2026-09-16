Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω να σε βρω

Μήπως και κλέψω λίγο απ' τη ματιά σου

Βγαίνω τα βράδια και οδηγάω με τέρμα μουσική

Να μην ακούω τη σκέψη τη τρελή

Που πίσω θέλει να σε φέρει

Πες του πως για μένανε φοβάσαι

Πες του πως τα βράδια που δεν με έχεις δεν κοιμάσαι

Πες του πως τα βράδια αγκαλιάζει άδειο σώμα

Πως εμένα αγαπάς ακόμα

Και για εκείνον ούτε που σε νοιάζει

Πες του ο ερωτάς ο μεγάλος είμαι εγώ

Και όταν μιλάει για τον έρωτα αυτό

Τις κουβέντες του να λογαριάζει

Πες του τώρα πες του

Νιώθω χαμένος στο χάος της καρδιάς

Όλα πίσω τα θέλεις και όταν στα δίνω τα πετάς

Σε άλλη αγάπη τα όνειρα μου τα σκορπάς

Μα καρδιά μου ίσως να φταίω μόνο εγώ αλλά μη τα παρατάς

Πες του πως για μένανε φοβάσαι

Πες του πως τα βράδια που δεν με έχεις δεν κοιμάσαι

Πες του πως τα βράδια αγκαλιάζει άδειο σώμα

Πως εμένα αγαπάς ακόμα

Και για εκείνον ούτε που σε νοιάζει

Πες του ο ερωτάς ο μεγάλος είμαι εγώ

Και όταν μιλάει για τον έρωτα αυτό

Τις κουβέντες του να λογαριάζει

Πες του τώρα πες του