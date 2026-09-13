Από Έρωτα… – Μιξντ

Πιάνω τα εκατό

Πάλι θ’ ανοιχτώ

Κορνάρω στο φεγγάρι

Να `ρθει να με κοντράρει

Δύσκολες στιγμές

Σου στέλνω sms

Η μέρα δε με πάει

Η νύχτα μ’ ακουμπάει

Παραλίγο ν’ αγαπήσω

Παραλίγο να χτυπήσω

Στην καρδιά σου θα με βρούνε

Τα άστρα εδώ θα μαζευτούνε

Από έρωτα θα πούνε

Ευθεία τελική

Καρδιά αγωνιστική

Το φεγγάρι με φρενάρει

Να γίνουμε ζευγάρι

Φύγε από μπροστά

Φωνάζω δυνατά

Αφήνω το τιμόνι

Κανείς δε με γλιτώνει