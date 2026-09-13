Από Έρωτα… – Μιξντ
Γιώργος Μαζωνάκης
Από το Άλμπουμ Greek Super Hits Non Stop Mix By Nikos Halkousis (DJ Mix) που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι
Πιάνω τα εκατό
Πάλι θ’ ανοιχτώ
Κορνάρω στο φεγγάρι
Να `ρθει να με κοντράρει
Δύσκολες στιγμές
Σου στέλνω sms
Η μέρα δε με πάει
Η νύχτα μ’ ακουμπάει
Παραλίγο ν’ αγαπήσω
Παραλίγο να χτυπήσω
Στην καρδιά σου θα με βρούνε
Τα άστρα εδώ θα μαζευτούνε
Από έρωτα θα πούνε
Ευθεία τελική
Καρδιά αγωνιστική
Το φεγγάρι με φρενάρει
Να γίνουμε ζευγάρι
Φύγε από μπροστά
Φωνάζω δυνατά
Αφήνω το τιμόνι
Κανείς δε με γλιτώνει
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