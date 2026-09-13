Η Κατάλληλη Στιγμή – Mixed

Μου είπες σε ένα μήνα να σε πάρω πάλι,

που θα ‘χεις χρόνο, καθαρό κεφάλι,

μα η καρδιά μου δεν μπορεί να περιμένει,

ποιος ζει ένα μήνα με την ανάσα του κομμένη.

Κατέβα τώρα είμαι στο δρόμο να μιλήσουμε,

για μια ζωή που έχουμε να ζήσουμε,

και ξέχασέ το ότι είναι μια Δευτέρα,

έλα να φτιάξουμε μαζί μια άλλη μέρα.

Δεν κάνει κρύο και καθόλου εδώ δε βρέχει,

και η καρδιά μας την αγάπη την αντέχει,

είναι ένας έρωτας που βιάζεται πολύ,

τώρα για μας είναι η κατάλληλη στιγμή.

Έλα ακριβώς έτσι όπως είσαι μου αρέσεις,

και θα σου πω τις πιο ωραίες που ‘χω λέξεις,

φέρε μαζί σου την πιο κόκκινη καρδιά,

δίπλα μου θα ακούσεις να χτυπά.

Κατέβα τώρα είμαι στο δρόμο να μιλήσουμε,

για μια ζωή που έχουμε να ζήσουμε,

και ξέχασέ το ότι είναι μια Δευτέρα,

έλα να φτιάξουμε μαζί μια άλλη μέρα.

Δεν κάνει κρύο και καθόλου εδώ δε βρέχει,

και η καρδιά μας την αγάπη την αντέχει,

είναι ένας έρωτας που βιάζεται πολύ,

τώρα για μας είναι η κατάλληλη στιγμή.

'Έχει έναν ήλιο καλοκαίρι και γιορτή,

έχει έναν δρόμο τον πηγαίνουμε μαζί,

βλέπουμε όνειρο μα ξύπνιοι και οι δυο,

σε λίγο θα μου πεις το σ’ αγαπώ.

Σε λίγο θα μου πεις το σ’ αγαπώ.