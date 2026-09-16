Χρώματα

Γιώργος Τσαλίκης

Από το Άλμπουμ Para Poly που κυκλοφόρησε το 2009
Στίχοι

Δεν εκτιμούσα όσα μου έδινες απλόχερα
και στη ζωή μου που μου χάρισες χαμόγελα
δεν εκτιμούσα δεδομένα τα’χα πάρει
και στη δουλειά μου δινόμουνα
στα άγχη μου παραδινόμουνα, λάθος γινόμουνα

Νιώθω τόσο μόνος νιώθω τόσο μόνος
κόσμος περνάει δε μ’ ακουμπάει
νιώθω τόσο μόνος κι ο χειμώνας ήρθε στην καρδιά μου
έφυγες εσύ έφυγες εσύ μακριά μου

Δεν εκτιμούσα που μου ζήταγες βοήθεια
και προσπαθούσες να μου δείξεις την αλήθεια
δεν εκτιμούσα τραβηγμένα όλα τα’βλεπα
στον εαυτό σου κλεινόσουνα
το τέλος φοβόσουνα, πώς το φοβόσουνα

Και νιώθω τόσο μόνος νιώθω τόσο μόνος
κόσμος περνάει δε μ’ ακουμπάει
νιώθω τόσο μόνος κι ο χειμώνας ήρθε στην καρδιά μου
έφυγες εσύ έφυγες εσύ μακριά μου

Χρώματα χάθηκαν τα χρώματα
στρώματα που ’χουν τ’άρωμά σου
χρώματα που τα ξημερώματα
είχαν πάντα τ’όνομά σου

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