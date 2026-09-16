Δεν το αντέχω να κοιτάω φωτογραφίες μας

Που φυλακίζουνε συγκεκριμένες στιγμές

Συγκεκριμένα χαμόγελα

Δεν το αντέχω να κοιτάω φωτογραφίες μας

Και ειδικά τα μάτια σου, αχ, αυτά τα μάτια σου

Που μου φωνάζουνε όσα σκεφτόσουνα

Κι ό,τι αισθανόσουνα

Δεν το αντέχω να κοιτάω, καρδιά μου, φωτογραφίες μας

Δεν το αντέχω να κοιτάω

Γιατί μου λείπεις κι είναι τα βράδια μου κενά

Πόσο μου λείπεις, κι έχω τα βράδια αγκαλιά

Φωτογραφίες από μια αγάπη που δεν κράτησε

Μας άφησε ελάχιστες φωτογραφίες

Φωτογραφίες

Δεν το αντέχω να κοιτάω φωτογραφίες μας

Γιατί πονάνε όσα περάσαμε, κι όσα δε φτάσαμε

Δεν το αντέχω να κοιτάω φωτογραφίες μας

Και ειδικά τα μάτια σου, αχ, αυτά τα μάτια σου

Που μου θυμίζουνε όσα μου έδινες

Κι όσα μου έκρυβες

Δεν το αντέχω να κοιτάω, καρδιά μου, φωτογραφίες μας

Δεν το αντέχω να κοιτάω

Γιατί μου λείπεις κι είναι τα βράδια μου κενά

Πόσο μου λείπεις, κι έχω τα βράδια αγκαλιά

Φωτογραφίες από μια αγάπη που δεν κράτησε

Μας άφησε ελάχιστες φωτογραφίες

Φωτογραφίες..