Θα πάρω φόρα απ’ το νοτιά και πριν φανεί τ’ αστέρι

θα γίνω περιστέρι και θα `ρθω να σε βρω ξανά

Θα σου κρατώ γαρίφαλα βασιλικό στο χέρι

και μες στο μεσημέρι καρδιά μου θα στο πω

Σ’ αγαπώ θα `ρθω το βράδυ βράδυ

να πιάσω απ’ το πηγάδι τ’ αμίλητο νερό

Σ’ αγαπώ θα `ρθω στη γειτονιά σου

να κλέψω απ’ την καρδιά σου τον αναστεναγμό

Θα βάλω στο δισάκι μου σαράντα καλοκαίρια

και της αυγής τ’ αστέρια και θα `ρθω να σε βρω ξανά

Κι αν δε το θέλει η μάνα σου καρδιά μου να σε χάσει

ο κόσμος να χαλάσει θε να σε κλέψω εγώ

Σ’ αγαπώ θα `ρθω το βράδυ βράδυ

να πιάσω απ’ το πηγάδι τ’ αμίλητο νερό

Σ’ αγαπώ θα `ρθω στη γειτονιά σου

να κλέψω απ’ την καρδιά σου τον αναστεναγμό