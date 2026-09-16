Εγώ για σένα και εσύ για σένα

κάπου το χάσαμε και δίκαιο που να βρω.

Εγώ για όλα και όλα δικά σου

το είχα ελάττωμα να σε δικαιολογώ.

Μάτια κομμάτια

και λόγια πολύ βαριά

τέλος απόψε αυτά.

Σε έχω ήδη ξεπεράσει, κοίτα με,

ότι είχαμε να πούμε είπαμε,

με τους φίλους που είχα χάσει βγήκαμε

και όσα έπρεπε να γίνουν γίνανε.

Ήρθε η ώρα αν αλλάξω και εγώ ζωή

και είσαι η πρώτη που κάνω η αλλαγή.

Εγώ για σένα δεν σταματούσα

να είμαι δίπλα σου σε ότι χρειαστεί.

Είσαι ένα λάθος που αγαπούσα

όμως δεν έχουμε σημείο επαφής.

Μάτια κομμάτια

και λόγια πολύ βαριά

τέλος απόψε αυτά.

Σε έχω ήδη ξεπεράσει, κοίτα με,

ότι είχαμε να πούμε είπαμε,

με τους φίλους που είχα χάσει βγήκαμε

και όσα έπρεπε να γίνουν γίνανε.

Ήρθε η ώρα αν αλλάξω και εγώ ζωή

και είσαι η πρώτη που κάνω η αλλαγή.