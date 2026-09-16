Σε Έχω Ήδη Ξεπεράσει

Γιώργος Τσαλίκης

Από το Άλμπουμ Se Eho Idi Xeperasei που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι

Εγώ για σένα και εσύ για σένα
κάπου το χάσαμε και δίκαιο που να βρω.
Εγώ για όλα και όλα δικά σου
το είχα ελάττωμα να σε δικαιολογώ.

Μάτια κομμάτια
και λόγια πολύ βαριά
τέλος απόψε αυτά.

Σε έχω ήδη ξεπεράσει, κοίτα με,
ότι είχαμε να πούμε είπαμε,
με τους φίλους που είχα χάσει βγήκαμε
και όσα έπρεπε να γίνουν γίνανε.

Ήρθε η ώρα αν αλλάξω και εγώ ζωή
και είσαι η πρώτη που κάνω η αλλαγή.

Εγώ για σένα δεν σταματούσα
να είμαι δίπλα σου σε ότι χρειαστεί.
Είσαι ένα λάθος που αγαπούσα
όμως δεν έχουμε σημείο επαφής.

Μάτια κομμάτια
και λόγια πολύ βαριά
τέλος απόψε αυτά.

Σε έχω ήδη ξεπεράσει, κοίτα με,
ότι είχαμε να πούμε είπαμε,
με τους φίλους που είχα χάσει βγήκαμε
και όσα έπρεπε να γίνουν γίνανε.

Ήρθε η ώρα αν αλλάξω και εγώ ζωή
και είσαι η πρώτη που κάνω η αλλαγή.

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