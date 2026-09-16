[Verse 1: NiVo]

Βλέπω φωτιές, καπνούς

Στους δρόμους κάποιοι τρέχουν

Μοιάζουν πως απόψε στο μυαλό τους κάτι έχουν

Ίσως φταίει ο Νοέμβρης που έχει έρθει στη γιορτή του

Ντυμένος με στεφάνια στην πιο γιορτινή μορφή του

Μια πόλη περιμένει, πανηγύρι έχει στήσει, να γλεντήσει

Με ντουντούκες και τραγούδια κάτι θέλει ν' αναστήσει

Με σημαίες και φωνές, με συνθήματα κι οργή

Ετοιμάσανε τα κόμματα κι απόψε μια γιορτή

Ευκαιρία για ένα λόγο στο μπαλκόνι, στην tv

Πρέπει το μήνυμα κι η θέση μας απόψε ν' ακουστεί

Δυνατά, πιο δυνατά

Πιο δυνατά, πιο δυνατά!

Δώστε νέες υποσχέσεις για να είναι όλοι καλά

Κι αν οι μνήμες μιας γενιάς δίνουν μάχη κάθε μέρα

Αν οι λέξεις έχουν γίνει συννεφάκια στον αέρα

Ο Νοέμβρης θα 'ναι πάντα για τα κόμματα γιορτή

Θα 'ναι πάντα η ευκαιρία για δηλώσεις

[Chorus: NiVo]

Με σημαίες, με τραγούδια, με φωνές και μουσική

Τα κόμματα ετοιμάσανε γι' απόψε μια γιορτή

Με σημαίες, με τραγούδια, με φωνές και μουσική

Ευκαιρία για δηλώσεις, ευκαιρία για γιορτή

[Verse 2: NiVo]

Δεκαεφτά Νοεμβρίου, νύχτα επεισοδιακή

Ντυμένοι όλοι οι δρόμοι στο μπλε και στο χακί

Έκτακτα δελτία ενδιαφέροντος μηδέν

Οι πολιτικοί σ' έκτακτο ανακοινωθέν

Καίγεται η Αθήνα για άλλο ένα βράδυ

Καταδικασμένη να 'χει άλλο ένα σημάδι

Και μια Ελλάδα ολόκληρη με τέτοια ιστορία

Να γίνεται τροφή για τα άγρια θηρία

Ποιος αργοπεθαίνει, πάντα κάποιος τη θρηνεί

Γιατί έτσι επιβάλλει η πολιτική

Να 'χεις πάντα ένα λόγο για οτιδήποτε συμβαίνει

Και να κλαις με μαύρο δάκρυ για οτιδήποτε πεθαίνει

Γιορτάζουμε απόψε μια επέτειο μεγάλη

Ψηλά κρατήστε πατριώτες το κεφάλι

Ο Νοέμβρης για τα κόμματα είναι μια γιορτή

Μη χάσετε το βράδυ τις δηλώσεις στην tv

[Chorus: NiVo]

Με σημαίες, με τραγούδια, με φωνές και μουσική

Τα κόμματα ετοιμάσανε γι' απόψε μια γιορτή

Με σημαίες, με τραγούδια, με φωνές και μουσική

Ευκαιρία για δηλώσεις, ευκαιρία για γιορτή

Με σημαίες, με τραγούδια, με φωνές και μουσική

Τα κόμματα ετοιμάσανε γι' απόψε μια γιορτή

Με σημαίες, με τραγούδια, με φωνές και μουσική

Ευκαιρία για δηλώσεις, ευκαιρία για γιορτή

Με σημαίες, με τραγούδια, με φωνές και μουσική

Τα κόμματα ετοιμάσανε γι' απόψε μια γιορτή

Με σημαίες, με τραγούδια, με φωνές και μουσική

Ευκαιρία για δηλώσεις, ευκαιρία για γιορτή