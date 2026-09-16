[Κουπλέ 1: NiVo]

Βαδίζω μόνος και παράνομος

Κρύα τα βράδια μου χωρίς εσένα μόνος

Είναι ο δρόμος πάλι η μόνη λύση

Κάτι από εσένα να μου θυμίσει

Στα ίδια που σε είχα συναντήσει

Και ένα χαμόγελο ζεστό μου 'χες χαρίσει

Χαμένο βλέμμα τώρα ματιά στο άπειρο

Ξανά κοιτάζω την ζωή μου από το παράθυρο

Βήματα ακούω μα νομίζω είναι η ιδέα μου

Ποτέ σκοτάδι και δυο φίλοι η παρέα μου

Με ξεγελάει η μορφή σου γοητευομε

Μα τι ανόητος που είμαι ονειρεύομαι

[Προ-ρεφρέν: NiVo, Ηλίας Βρεττός]

Δεν σε μισό, μόνο ζητάω

Κάτι απλό, όταν ξυπνάω

Να είσαι εδώ, να σε κοιτάω

Με τρόπο αλιοτικο

[Ρεφρέν: Ηλίας Βρεττός: NiVo]

Υπάρχει ένας τρόπος να αλλάξω γνώμη

Θυμήσου αγάπη μου, η αγάπη λερώνει

Αφού με θέλεις κάνε κάτι ακόμη

Πέσε στα γόνατα και ζητά συγνώμη

Υπάρχει ένας τρόπος να αλλάξω γνώμη

Θυμήσου αγάπη μου, η αγάπη λερώνει

Αφού με θέλεις κάνε κάτι ακόμη

Πέσε στα γόνατα και ζητά συγνώμη

Πέσε στα γόνατα και ζητά συγνώμη

Πέσε στα γόνατα και ζητά συγνώμη

[Κουπλέ 2: NiVo]

Πολλά φανταστικά δεν πρόλαβα να κάνω

Όνειρα πρόλαβα να ήταν παραπάνω

Τώρα ότι πιάνω στάχτη γίνεται ή λειώνει

Νιώθω το μίσος μου για εσένα μεγαλώνει

Δίχως ανάσα μια βουτιά μες το κενό μου

Κρύβομαι, κλινομε πάλι στον εαυτό μου

Μην μου συμβεί να ακούσω άλλο ένα ψέμα

Ανάθεμα σε θέλω άλλο ένα

Και ένα ακόμα τελευταίο ζητάω

Σε σκέφτομαι, πονάω, δεν σε ξεχνάω

Όσα με πλήγωσαν, όσα ανεκτικά

Χαμογέλασε μου έστω και ψεύτικα

[Προ-ρεφρέν: Ηλίας Βρεττός, NiVo]

Δεν σε μισό, μόνο ζητάω

Κάτι απλό, όταν ξυπνάω

Να είσαι εδώ, να σε κοιτάω

Με τρόπο αλιοτικο

[Ρεφρέν: Ηλίας Βρεττός, NiVo]

Υπάρχει ένας τρόπος να αλλάξω γνώμη

Θυμήσου αγάπη μου, η αγάπη λερώνει

Αφού με θέλεις κάνε κάτι ακόμη

Πέσε στα γόνατα και ζητά συγνώμη

Υπάρχει ένας τρόπος να αλλάξω γνώμη

Θυμήσου αγάπη μου, η αγάπη λερώνει

Αφού με θέλεις κάνε κάτι ακόμη

Πέσε στα γόνατα και ζητά συγνώμη

Πέσε στα γόνατα και ζητά συγνώμη

Πέσε στα γόνατα και ζητά συγνώμη