[Verse 1]

Μια ηλικία είναι απλά αριθμός

Δειλός ο χρόνος είναι και όχι εχθρός

Λάθος δεν είναι ο έρωτας ή σωστός

Είναι ζωή, είναι ταξίδι στο φως

[Verse 2]

Έτσι κι αλλιώς χτυπάει η καρδιά

Σε κάποιους γρήγορα, σε κάποιους αργά

Σε εμένα χορεύει μόλις σε δει

Μαζί σου αισθάνομαι αιώνια έφηβη

[Chorus]

Εγώ δεν μεγαλώνω

Update κάνω μόνο (Restart My Life)

Δεν με ορίζει ο χρόνος

Καμία ηλικία

Ο γυναικείος νόμος

Τελεία!

[Drop]

Ένα, δύο, τρία

Update

Ay Woah!

Update

[Verse 3]

Το ελιξίριο μου είσαι εσύ

Παντού και πάντα σε όλα μαζί

Ξέρεις η αγάπη μάς κρατάει ζωντανούς

Και ο έρωτας μάς κάνει αθάνατους

[Verse 4]

Έτσι κι αλλιώς χτυπάει η καρδιά

Σε κάποιους γρήγορα, σε κάποιους αργά

Σε εμένα χορεύει μόλις σε δει

Μαζί σου αισθάνομαι αιώνια έφηβη

[Chorus]

Εγώ δεν μεγαλώνω

Update κάνω μόνο (restart my life)

Δεν με ορίζει ο χρόνος

Καμία ηλικία

Ο γυναικείος νόμος

Τελεία!

[Drop]

Ένα, δύο, τρία

Update

Ay Woah!

Update

[Chorus]

Εγώ δεν μεγαλώνω

Update κάνω μόνο

Δεν με ορίζει ο χρόνος

Καμία ηλικία

Ο γυναικείος νόμος (Restart My Life)

Ένα, δυο, τρία

Εγώ δεν μεγαλώνω

Update κάνω μόνο (Restart My Life)

Δεν με ορίζει ο χρόνος

Καμία ηλικία

Ο γυναικείος νόμος

Τελεία!