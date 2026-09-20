Update
Έλενα Παπαρίζου
[Verse 1]
Μια ηλικία είναι απλά αριθμός
Δειλός ο χρόνος είναι και όχι εχθρός
Λάθος δεν είναι ο έρωτας ή σωστός
Είναι ζωή, είναι ταξίδι στο φως
[Verse 2]
Έτσι κι αλλιώς χτυπάει η καρδιά
Σε κάποιους γρήγορα, σε κάποιους αργά
Σε εμένα χορεύει μόλις σε δει
Μαζί σου αισθάνομαι αιώνια έφηβη
[Chorus]
Εγώ δεν μεγαλώνω
Update κάνω μόνο (Restart My Life)
Δεν με ορίζει ο χρόνος
Καμία ηλικία
Ο γυναικείος νόμος
Τελεία!
[Drop]
Ένα, δύο, τρία
Update
Ay Woah!
Update
[Verse 3]
Το ελιξίριο μου είσαι εσύ
Παντού και πάντα σε όλα μαζί
Ξέρεις η αγάπη μάς κρατάει ζωντανούς
Και ο έρωτας μάς κάνει αθάνατους
[Verse 4]
Έτσι κι αλλιώς χτυπάει η καρδιά
Σε κάποιους γρήγορα, σε κάποιους αργά
Σε εμένα χορεύει μόλις σε δει
Μαζί σου αισθάνομαι αιώνια έφηβη
[Chorus]
Εγώ δεν μεγαλώνω
Update κάνω μόνο (restart my life)
Δεν με ορίζει ο χρόνος
Καμία ηλικία
Ο γυναικείος νόμος
Τελεία!
[Drop]
Ένα, δύο, τρία
Update
Ay Woah!
Update
[Chorus]
Εγώ δεν μεγαλώνω
Update κάνω μόνο
Δεν με ορίζει ο χρόνος
Καμία ηλικία
Ο γυναικείος νόμος (Restart My Life)
Ένα, δυο, τρία
Εγώ δεν μεγαλώνω
Update κάνω μόνο (Restart My Life)
Δεν με ορίζει ο χρόνος
Καμία ηλικία
Ο γυναικείος νόμος
Τελεία!