Κόντρα Παιδί

Ιουλία Καλλιμάνη

Από το Άλμπουμ Kontra Paidi που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify