Πληγωμένη Μένει Η Καρδιά

Ιουλία Καλλιμάνη

Από το Άλμπουμ Πληγωμένη Μένει Η Καρδιά που κυκλοφόρησε το 2019
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