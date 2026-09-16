Είναι κάποιοι,

είναι κάποιοι που κολλάνε

σαν τους δίσκους τους παλιούς

όπου κι αν σταθούνε βλέπουν

γύρω τους εχθρούς.

Το νερό, το νερό,

το νερό που τους προσφέρεις

σαν φαρμάκι το ρουφούν,

δε χρωστάν καλή κουβέντα

γι άνθρωπο να πουν.

Είναι κάποιοι,

είναι κάποιοι που όταν κάτσουν

δίπλα σου να πιουν

βλέπουνε μόνο το φόβο

μόνο αυτόν κερνούν.

Το νερό, το νερό,

το νερό που τους προσφέρεις

σαν φαρμάκι το ρουφούν,

δε χρωστάν καλή κουβέντα

γι άνθρωπο να πουν.

Είναι κάποιοι,

είναι κάποιοι σαν κι εμένα

που τους πήρε μια ζωή

να γυρίσουνε το φόβο

σε φιλί.

Είναι κάποιοι.