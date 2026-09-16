Τα Δεντράκια
Ιουλία Καραπατάκη
Από το Άλμπουμ I Ioulia Karapataki Sto Ogdoo που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι
Δυο δεντράκια μείναν μόνα
δυο δεντράκια μείναν μόνα
δυο δεντράκια μείναν μόνα
γιατί λάκισε το χώμα
γιατί λάκισε το χώμα
και το ψάχνουνε ακόμα
Σκέπασε όλα τα αλάνια
σκέπασε όλα τα αλάνια
σκέπασε όλα τα αλάνια
σαν τ’ Αλή πασά φιρμάνια
σκέπασε όλα τα αλάνια
και δεν πιάσανε λιμάνια
Τους κλειδώσανε τις πόρτες
τους κλειδώσανε τις πόρτες
τους κλειδώσανε τις πόρτες
κι αυτοί τρέχανε σαν κότες
τους κλειδώσανε τις πόρτες
φράγκα πήραν οι προδότες
Δυο δεντράκια μείναν μόνα
δυο δεντράκια μείναν μόνα
δυο δεντράκια μείναν μόνα
γιατί λάκισε το χώμα
ελαφρύ να ‘ναι το χώμα
δυο αδερφάκια μείναν μόνα
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