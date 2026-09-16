Τα Δεντράκια

Δυο δεντράκια μείναν μόνα

δυο δεντράκια μείναν μόνα

δυο δεντράκια μείναν μόνα

γιατί λάκισε το χώμα

γιατί λάκισε το χώμα

και το ψάχνουνε ακόμα

Σκέπασε όλα τα αλάνια

σκέπασε όλα τα αλάνια

σκέπασε όλα τα αλάνια

σαν τ’ Αλή πασά φιρμάνια

σκέπασε όλα τα αλάνια

και δεν πιάσανε λιμάνια

Τους κλειδώσανε τις πόρτες

τους κλειδώσανε τις πόρτες

τους κλειδώσανε τις πόρτες

κι αυτοί τρέχανε σαν κότες

τους κλειδώσανε τις πόρτες

φράγκα πήραν οι προδότες

Δυο δεντράκια μείναν μόνα

δυο δεντράκια μείναν μόνα

δυο δεντράκια μείναν μόνα

γιατί λάκισε το χώμα

ελαφρύ να ‘ναι το χώμα

δυο αδερφάκια μείναν μόνα