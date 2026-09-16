Amen – English Version

Καμιά δεν τα δέχεται αυτά

Δε συγκρίνομαι και δε με αφορά

Βάλε "Χ" στην παλιά σου τη ζωή

'Ή θα πας ξανά σ' αυτή

Άκουσέ με καθαρά

Αν μου πεις αυτό το όνομα ξανά

'Έχεις καταδικαστεί

Δεν αντέχω, μ' έχεις φέρει στο Αμήν!

Αμήν! Μ' έχεις φέρει στο Αμήν!

Μία μου μιλάς για μας, δύο γι' αυτήν

Αμήν! Με φτάνεις στο Αμήν!

Αν σου φύγω θα με ψάχνεις όπως πριν

Αμήν

Ξέρεις τι; Δεν ειμ' εύκολο παιδί

Δε φημίζομαι για την υπομονή

Κι άμα θες να τα έχουμε καλά

Άσε πίσω τα παλιά

Σου μιλώ ειλικρινά

Αν την αναφέρεις άλλη μια φορά

Θα τελειώσουμε γιατί

Δεν αντέχω, μ' έχεις φέρει στο Αμήν