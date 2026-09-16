Είναι ώρα για να παίρνω αποφάσεις

όπως ήρθες έτσι θέλω να περάσεις,

φεύγεις κι έρχεσαι δε δίνεις σημασία

ένα έργο με κακή σκηνοθεσία.

Γιατί να μου πεις αφού δεν μπορείς

την αλήθεια ν’ αντικρίσεις.

Είσαι μια φωτιά μέσα μου βαθιά

θες ξανά να με διαλύσεις.

Κάθε φορά, κάθε φορά που φεύγεις

καις μια καρδιά, σε τι θεό πιστεύεις.

Κάθε φορά κάνω το ίδιο λάθος

γυρνάς κι εγώ σε συγχωρώ.

Για κανέναν τώρα δε θα κλαίω,

τελειώσαμε σου λέω…

Είναι ώρα να μαζέψω τα κομμάτια

και τα δάκρυα που μου ‘βαλες στα μάτια.

Δεν αντέχω τη δική σου αδιαφορία

της ζωής μου τώρα αλλάζω την πορεία.

Γιατί να μου πεις αφού δεν μπορείς

την αλήθεια ν’ αντικρίσεις.

Είσαι μια φωτιά μέσα μου βαθιά

θες ξανά να με διαλύσεις.

Κάθε φορά, κάθε φορά που φεύγεις

καις μια καρδιά, σε τι θεό πιστεύεις.

Κάθε φορά κάνω το ίδιο λάθος

γυρνάς κι εγώ σε συγχωρώ.

Για κανέναν τώρα δε θα κλαίω,

τελειώσαμε σου λέω…

Κάθε φορά, κάθε φορά που φεύγεις

καις μια καρδιά, σε τι θεό πιστεύεις.

Κάθε φορά κάνω το ίδιο λάθος

γυρνάς κι εγώ σε συγχωρώ.

Για κανέναν τώρα δε θα κλαίω,

τελειώσαμε σου λέω…